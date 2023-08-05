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Nilperi Şahinkaya'dan bir 'garip' poz! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi ile...

Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğraf çektirdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası tepki çeken oyuncu, Sakine Garipoğlu’nu tanımadığını, arkadaş ortamında bulunduğunu iddia etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 07:02
Nilperi Şahinkaya’dan bir ’garip’ poz! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi ile...

Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, gündeme bomba gibi düşen bir olaya imza attı. Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine ile aynı karede yer aldı. Ünlü oyuncunun, Melis Şakak ve Sakine Garipoğlu ile aynı karede poz vermesi sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyadan açıklamada bulunan Şahinkaya kendini savundu. Sözlerine "Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı." diye başlayan Şahinkaya, "Hemen cevap vermem lazım" dedi. Çeşme'de Melis Şakak ile buluştuğunu söyleyen ünlü oyuncu, Sakine Garipoğlu'nun Şakak'ın yanında kalan kişilerden biri olduğunu belirtti.

SİTEMKAR SÖZLER!
Sakine'yi tanımadığının altını çizen Şahinkaya bu duruma "O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın" sözleriyle de sitemde bulundu. O gün dağıldıktan sonra bir daha Sakine Garipoğlu ile görüşmediğini ifade eden Şahinkaya, kendisini sosyal medyada dahi takip etmediğini söyledi. Son olarak sözlerini "Bu kadar çirkinleşemezsiniz" diyerek bitirdi.



2009 YILINDA KATLETMİŞTİ
İstanbul Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 tarihinde 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü. Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu tutuklandıktan 5 yıl sonra, 2014 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederek yaşamına son vermişti.

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