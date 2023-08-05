Eski eş ve yeni sevgili bir arada: Zeynep Bastık öyle bir şey yaptı ki...





ESKİ EŞ VE YENİ SEVGİLİ BİR ARADA!

Aşkları doludizgin devam eden Zeynep Bastık ve Ali Can Yıldız Bodrum'da tatile gitti. Her fırsatta aşklarını gözler önüne seren çift, önceki gün Yalıkavak'ta bir mekanda sabaha kadar eğlendi. Yakın arkadaşlarının da eşlik ettiği mekanda bir isim vardı. O da Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'tı... Eski eş ve yeni sevgilisiyle aynı mekanda eğlenen Bastık, Akış'ın sosyal medya paylaşımlarında da boy gösterdi. Tuvalet pozlarıyla tepki çeken Bastık'ın bu hareketi de şaşkınlıkla karşılandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN