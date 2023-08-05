Eski eş ve yeni sevgili bir arada: Zeynep Bastık öyle bir şey yaptı ki...

Kısa süre önce İstanbul'u terk eden Zeynep Bastık, Urla'da yaşamaya başlamıştı. 40 milyona bir ev alıp köy hayatına geçen Bastık, sık sık yeni evinde partiler veriyordu.
Kısa süre önce İstanbul'u terk eden Zeynep Bastık, Urla'da yaşamaya başlamıştı. 40 milyona bir ev alıp köy hayatına geçen Bastık, sık sık yeni evinde partiler veriyordu.
Hatta geçtiğimiz günlerde 30 yaşına basan ünlü şarkıcı, Urla'daki evinde konsept bir davet düzenlemişti. 2021'de evlendiği Tolga Akış'la Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi de bu doğum günü partisinde ortaya çıkmıştı.
İlişkisinin ayyuka çıkmasının ardından yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile sarmaş dolaş olduğu bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Bastık, aşkını ilan etmişti.
ESKİ EŞ VE YENİ SEVGİLİ BİR ARADA!
Aşkları doludizgin devam eden Zeynep Bastık ve Ali Can Yıldız Bodrum'da tatile gitti. Her fırsatta aşklarını gözler önüne seren çift, önceki gün Yalıkavak'ta bir mekanda sabaha kadar eğlendi. Yakın arkadaşlarının da eşlik ettiği mekanda bir isim vardı. O da Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'tı... Eski eş ve yeni sevgilisiyle aynı mekanda eğlenen Bastık, Akış'ın sosyal medya paylaşımlarında da boy gösterdi. Tuvalet pozlarıyla tepki çeken Bastık'ın bu hareketi de şaşkınlıkla karşılandı.