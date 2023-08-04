Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin arasında barış sinyalleri hareketlendi! Ünlü oyuncudan kalpli paylaşım...

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin cephesinde şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor.

Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Sarıkaya ve ekranların yakışıklı oyuncusu Bürsin, yaklaşık dört sene aşk yaşadı.

Herkes evlilik haberi beklerken çift, 2019 yılında sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı. Bürsin'in ablası Melisa Bürsin, ayrılığın ardından sosyal medyadan sildiği Serenay Sarıkaya'yı yeniden takip etti. Bu hamlenin ardından ikilinin barıştığı iddia edildi.

BARIŞTILAR MI?

Ardından Ece Yörenç, Serenay Sarıkaya ile bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı ise Sarıkaya'nın eski sevgilisi Bürsin beğendi. Çıkan barışma iddialarının ardından Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu ve bir paylaşım yaptı.

Kendisine getirilen kalpli balonları hesabında paylaşan Sarıkaya fotoğrafın altına "İletildi" notunu düştü. Oyuncunun bu paylaşımı hayranları tarafından, "Barıştılar sanki" yorumlarını da beraberinde getirdi.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ ÇIKMAZI

O dönem Bursin ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ve evlilik sözleşmesi yapmak isteyen Sarıkaya'nın bu isteğinin, Bürsin'i çileden çıkardığı iddia edilmişti.

Ve hatta ikiliden bu sebepten ayrıldığı da öne sürülmüştü.





Güzel oyuncu, yaşanan gelişmelerin ardından kalpli balon paylaşımı yapınca dedikoduları da beraberinde getirdi.