Hadise Kuşadası’nda sahneye çıkıyor! Merdivenlerin bile satıldığı konser sonrası yine muhteşem bir müzik şölenine imza atacak

Hadise , Bodrum 'da satış rekorları kırılan, merdivenlerinin bile satıldığı konseri sonrası 5 Ağustos'ta Kuşadası 'nda sevenleri ile buluşuyor. Eşsiz performansıyla muhteşem bir müzik şölenine imza atacak Hadise, şarkıları ve güzelliği ile izleyenleri kendine bir kez daha hayran bırakacak.





EVLİLİK AŞKI ÖLDÜRÜYOR

Şarkıcı Buray ve oyuncu sevgilisi Ezgi Şenler, önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan sevgililer, "Konserlerden ve setten fırsat bulduğumuz bir gündü. Onu da değerlendirmek istedik" dedi. İlişkilerinin çok güzel gittiğini söyleyen ikili, "Bu ilişki evliliğe doğru gider mi?" sorusuna, "Oralara hiç girmeyelim. Şu an çok mutluyuz" dedi.

ŞAŞIRTAN CEVAP

Gazetecilerin "Evlilik aşkı öldürür mü?" sorusuna güzel oyuncu, "Ben hiç evlenmedim. Bilmiyorum" cevabını verirken, Buray ise, "Evlilik çok farklı bir durum. Evlilikte çok değişik dengeler var. O yüzden aşk ölüyor" dedi. (Doğan SAVAŞ)