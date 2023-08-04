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Hadise Kuşadası'nda sahneye çıkıyor! Merdivenlerin bile satıldığı konser sonrası yine muhteşem bir müzik şölenine imza atacak

Güzel popçu Hadise, Bodrum'da merdivenlerin bile satıldığı konseri sonrası 5 Ağustos'ta Kuşadası'nda sevenleri ile buluşuyor. İşte sizler için derlediğimiz 4 Ağustos TAKVİM gazetesi saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 06:57
Hadise Kuşadası’nda sahneye çıkıyor! Merdivenlerin bile satıldığı konser sonrası yine muhteşem bir müzik şölenine imza atacak

Hadise, Bodrum'da satış rekorları kırılan, merdivenlerinin bile satıldığı konseri sonrası 5 Ağustos'ta Kuşadası'nda sevenleri ile buluşuyor. Eşsiz performansıyla muhteşem bir müzik şölenine imza atacak Hadise, şarkıları ve güzelliği ile izleyenleri kendine bir kez daha hayran bırakacak.



EVLİLİK AŞKI ÖLDÜRÜYOR
Şarkıcı Buray ve oyuncu sevgilisi Ezgi Şenler, önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan sevgililer, "Konserlerden ve setten fırsat bulduğumuz bir gündü. Onu da değerlendirmek istedik" dedi. İlişkilerinin çok güzel gittiğini söyleyen ikili, "Bu ilişki evliliğe doğru gider mi?" sorusuna, "Oralara hiç girmeyelim. Şu an çok mutluyuz" dedi.

ŞAŞIRTAN CEVAP
Gazetecilerin "Evlilik aşkı öldürür mü?" sorusuna güzel oyuncu, "Ben hiç evlenmedim. Bilmiyorum" cevabını verirken, Buray ise, "Evlilik çok farklı bir durum. Evlilikte çok değişik dengeler var. O yüzden aşk ölüyor" dedi. (Doğan SAVAŞ)



BEYAZ MELEK!
Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına AVM'ye gelen güzel oyuncunun ilk durağı meydan katı oldu. Burada bir etkinliğe katılan Eyüboğlu, beyazlar içindeki şıklığı ve sade güzelliğiyle dikkat çekti.



TORUN ALIŞVERİŞİ!
Maslak'ta görüntülenen Derya Tuna, torun heyecanı yaşadığını dile getirdi. Oğlu İdo Tatlıses ve gelini Yasemin Şefkatli'nin mutlu haberi vermelerinin ardından babaanne olmaya hazırlanan Tuna, "Büyük bir heyecan torunlarımı bekliyorum. Bebek mağazalarını dolaşmaya başladım" şeklinde konuştu.



SON ŞARKI!
Funda Arar yeni single çalışması 'Son Bir Şarkı'yla müzikseverlerle buluştu. Arar, "Bir süredir beklemedeydik. Ama bu proje içimize çok sindi. Muhteşem bir ekiple çalıştık sonucu da muhteşem oldu" dedi. Şarkının söz ve müziğine son döneme damga vuran Semicenk imza atarken, düzenlemesini ise Febyo Taşel yaptı.



NEFES KESTİ!
Birsüre önce yıllardır birlikte olduğu Furkan Andıç ile aşkını ilan eden Aybüke Pusat'tan kumsal pozları geldi. Güzel oyuncu, yüzü olduğu bir markanın kombiniyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Pusat'ın karelerine beğeni yağdı.



RÜZGAR ENGELİ
Kısa bir tatil için yurtdışına giden oyuncu Aylin Çelik, İzmir'e döndüğü hafta denize girmek için Çeşme'ye geldi. Havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle tereddütte kalan Çelik, bir süre suyun içinde bekledikten sonra yüzmekten vazgeçip şezlonguna geri döndü. Oyunculuğun yanı sıra sualtı dalışı ve tenis sporlarında da usta olan Aylin Çelik, hava koşulları yüzünden yüzme planlarını ertelemek zorunda kaldı. (Ercan AKGÜN)



BOL SOHBET
Ekranların iki başarılı ismi Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Akşam saatlerinde AVM'ye gelen çift, ilk olarak meydan katında gerçekleşen bir davete katıldı. Sonrasında kısa bir alışveriş turu yapmayı ihmal etmeyen çift, günün sonunda baş başa akşam yemeği yiyip uzun süre sohbet etti.



BEĞENİ YAĞMURU!
FahriyeEvcen, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya doymuyor. Şimdilerde ise yaz tatilinden karelerini takipçilerinin beğenisine sunuyor. Son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Evcen, kot büstiyeriyle teknede pozlar verdi. Birbirinden cesur kareler, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Hayranları beğeni yağdırırken birçok ünlü isim de kayıtsız kalmadı.



'HAYAT SANA GÜZEL'
Bir süre önce iş insanı İzzet Antebi ile yolları ayıran Tuvana Türkay, tatile devam ediyor. Güzel oyuncu, Çeşme'den sonra Yunanistan'a gitti. Türkay, Mykonos'tan bikinili pozlarını sosyal medyadan yayınladı. Ünlü oyuncu, daha sonra ise helikopter turu yaptı. O anlarını da Instagram'dan paylaşan Türkay'a, "Hayat sana güzel" yorumları yapıldı.



SÜRPRİZ KARŞILAŞMA!
Oyuncu ve sunucu Çiğdem Batur, kız arkadaşıyla Çeşme tatilinde görüntülendi. Sabah erken saatlerde mekana gelen Batur, denize girdikten sonra tüm gün dinlenip güneşlendi. İlerleyen saatlerde eski arkadaşı olan Tümer Metin ile karşılaşan güzel oyuncu, bir süre onun locasında oturup sohbet etti.

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