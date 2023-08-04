Cardi B’nin konsere giden kişiye fırlattığı mikrofon açık artırmaya çıktı!

Geçtığimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir video ile viral olan dünyaca ünlü yıldız Cardi B, Las Vegas konserinde kendisini dinlemeyen gelen bir izleyicinin elindeki içeceği Cardi B'nin üzerine fırlatmıştı.

Bu durum karşısında elindeki mikrofonu hayranının üzerine fırlatan Cardi, o görüntülerle viral olmuştu.

Şimdi ise o mikrofon açık artırmayla hayır kurumu için satışa çıkarıldı.

Yaşanılan olaylı mikrofon açık artırma ile hayır kurumuna gideceği öğrenildi. Şimdiye kadar mikrofon için verilen teklifin 30 bin dolar olduğu ileri sürüldü. Yapılan açık artırmanın ise 8 Ağustos'ta sonlanacağı biliniyor.

AÇIKLAMA YAPMADI

Öte yandan kendisine mikrofon fırlatılan dinleyicinin Cardi B'den şikayetçi olduğu da açıklandı.

Tüm bu yaşananların ardından ünlü rapçi Cardi B'nin bu olaya nasıl bir açıklama getireceği merakla bekleniyor.