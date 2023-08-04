Alina Boz ve Umut Evirgen dillerden düşmüyor! Ünlü çiftin sarmaş dolaş pozu çok konuşulacak

Uzun yıllardır Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz sevgilisiyle 22 gün önce ayrılmıştı.
Uzun yıllardır Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz sevgilisiyle 22 gün önce ayrılmıştı.
Ünlü oyuncu, ayrılıktan kısa bir süre sonra daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya ve Farah Zeynep Abdullah gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'le yeni bir aşka yelken açmıştı.
AŞKA GELDİ!
Çapkınlıklarıyla adından söz ettiren Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde Alina Boz'la olan birlikteliğini ilan etmişti. Bu kısa süre içinde tatile çıkan çiçeği burnunda çift, birçok kez görüntü vermişti.
Mithat Can Özer ile olan 4 yıllık birlikteliğinde neredeyse tek bir kare bile paylaşmayan Boz, önceki gün gün batımında Evirgen ile poz verip sosyal medyadan paylaştı.
İlişkilerinin çok iyi gittiği ve diğer ilişkilerine nazaran daha ciddi olduğu konuşulan çapkın işletmeci, Boz'la evlilik planı yaptığı da dedikodular arasında yerini aldı. Öte yandan daha önce birçok ünlü güzelle kısa süreli birliktelik yaşayan Umut Evirgen'in Boz'la verdiği poz da oldukça konuşuldu.
OLAY YORUM!
Çünkü Evirgen'in diğer sevgilileriyle de aynı bakışı atıp poz vermesi sosyal medyada çok konuşuldu. Demet Akalın da çiftin, bu fotoğraf karesine kayıtsız kalmadı. Evirgen'in eski ilişkilerini ve çapkınlıklarını baz alan Akalın, "Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile" yorumunda bulundu. Akalın'ın bu yorumu geniş yankı uyandırdı.