Alina Boz ve Umut Evirgen dillerden düşmüyor! Ünlü çiftin sarmaş dolaş pozu çok konuşulacak

Mithat Can Özer ile olan 4 yıllık birlikteliğinde neredeyse tek bir kare bile paylaşmayan Boz, önceki gün gün batımında Evirgen ile poz verip sosyal medyadan paylaştı.

İlişkilerinin çok iyi gittiği ve diğer ilişkilerine nazaran daha ciddi olduğu konuşulan çapkın işletmeci, Boz'la evlilik planı yaptığı da dedikodular arasında yerini aldı. Öte yandan daha önce birçok ünlü güzelle kısa süreli birliktelik yaşayan Umut Evirgen'in Boz'la verdiği poz da oldukça konuşuldu.