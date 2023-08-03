Yine yeniden! Mustafa Sandal ve Gülben Ergen’in küslüğü yıllar sonra bitti

Moon Life Dergisi iki ay önce Paris 'te gerçekleştirdiği muhteşem organizasyonun ardından, Bodrum 'da unutulmaz bir davet verdi.

Ergen'le birlikte sahneye çıkarak "Şıkır Şıkır" şarkısını seslendiren Sandal, "Barışmak için sana kocaman bir paket gönderdim. Paketin içinde büyük bir taş, taşın altında da sana hediye ettiğim içinde şarkı sözleri olan USB vardı. O taşın anlamı da benimle küs kalırsan başını taştan taşa vurursun" diyerek küslüğü bitirdi.