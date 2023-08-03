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Yine yeniden! Mustafa Sandal ve Gülben Ergen’in küslüğü yıllar sonra bitti

“Şıkır şıkır” şarkısındaki düetlerinin ardından araları bozulan Mustafa Sandal ve Gülben Ergen’in küslüğü yıllar sonra bitti. Bodrum’da bir organizasyonda bir araya gelen ikili, birlikte düet yaparak buzları eritti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 06:55
Yine yeniden! Mustafa Sandal ve Gülben Ergen’in küslüğü yıllar sonra bitti

Moon Life Dergisi iki ay önce Paris'te gerçekleştirdiği muhteşem organizasyonun ardından, Bodrum'da unutulmaz bir davet verdi.

Bir otelde gerçekleştirilen organizasyonun sunuculuğunu Aslı Turanlı'nın yaptığı gecede İskender paydaş sahne aldı. Mustafa Sandal, Fatih Ürek, Gülben Ergen ve Seda Üren de sahneye çıkarak geceye renk kattı.

Ergen'le birlikte sahneye çıkarak "Şıkır Şıkır" şarkısını seslendiren Sandal, "Barışmak için sana kocaman bir paket gönderdim. Paketin içinde büyük bir taş, taşın altında da sana hediye ettiğim içinde şarkı sözleri olan USB vardı. O taşın anlamı da benimle küs kalırsan başını taştan taşa vurursun" diyerek küslüğü bitirdi.

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