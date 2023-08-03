Kerem Bürsin’den eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’ya ilk adım! Öyle bir şey yaptı ki...

Birliktelikleri ile uzun süre çok konuşulan Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya yaklaşık dört yıl aşk yaşamıştı. Evlenecekleri konuşulan çift 2019 yılında sürpriz şekilde ilişkilerini noktalamıştı. İkilinin neden ayrıldığı bilinmezken o dönem konuyla ilişkin çok sayıda iddia ortaya atıldı.
Hayranları çiftin yollarını ayırmasına çok üzülmüştü. Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan uzun bir süre sonra, Hande Erçel birliktelik yaşamıştı. Ancak ikilinin birlikteliği da ayrılıkla sonuçlanmuştı. Sarıkaya'nın adı da çok sayıda ünlü isimle anılmıştı.
FOTOĞRAFINI BEĞENDİ!
Çift, o dönem birlikte rol aldıkları reklam filmi setinde tanışmış, ilişki yaşamaya başlamışlardı. İkilinin yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Kerem Bürsin, senarist Ece Yörenç'in Serenay Sarıkaya'yı etiketlediği fotoğrafı beğendi.