Kerem Bürsin’den eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’ya ilk adım! Öyle bir şey yaptı ki...

Birliktelikleri ile uzun süre çok konuşulan Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya yaklaşık dört yıl aşk yaşamıştı. Evlenecekleri konuşulan çift 2019 yılında sürpriz şekilde ilişkilerini noktalamıştı. İkilinin neden ayrıldığı bilinmezken o dönem konuyla ilişkin çok sayıda iddia ortaya atıldı.