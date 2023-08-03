Buçe Buse Kahraman yeni aşka yelken açtı! İşte Kahraman’ın kalbini çalan o prens...

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Buçe Buse Kahraman , sezonun araya girmesiyle tatile çıktı.

Şu sıralar Yunanistan'ın Santorini adasında tatil yapan güzel oyuncu, sır gibi sakladığı aşkıyla da ilk kez burada görüntü verdi.