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Buçe Buse Kahraman yeni aşka yelken açtı! İşte Kahraman'ın kalbini çalan o prens...

Buçe Buse Kahraman, yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz gün sevgilisi ile sarmaş dolaş poz veren Kahraman’ın prensinin kim olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun kalbini çalan kişinin ismi Kaan Akyıldız.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 07:03
Buçe Buse Kahraman yeni aşka yelken açtı! İşte Kahraman’ın kalbini çalan o prens...

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Buçe Buse Kahraman, sezonun araya girmesiyle tatile çıktı.

Şu sıralar Yunanistan'ın Santorini adasında tatil yapan güzel oyuncu, sır gibi sakladığı aşkıyla da ilk kez burada görüntü verdi.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından siyah beyaz bir kare yayınlayan Kahraman, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi.

Yüzünü gizleyerek sevgilisiyle fotoğrafını Instagram takipçileriyle paylaşan Kahraman'ın gizemli erkek arkadaşı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Güzel oyuncunun gönlünde taht kuran ismin Kaan Akyıldız olduğu öğrenildi. Bir süredir birliktelik yaşayan Kahraman, erkek arkadaşıyla beraber mavi suların keyfini çıkardığı öğrenildi.

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