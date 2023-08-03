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Ada bebek göründü! Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler çifti kızları Ada objektiflere takıldı

Ünlü şef Arda Türkmen ve eşi Melodi Elbirliler, 8 aylık kızları Ada ile birlikte Çeşme tatilinde görüntülendi. Sudan çıkmak istemeyen ve plajda denize doğru emekleyen Ada, sevimli halleriyle görenlere “Maşallah” dedirtti. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ağustos tarihli saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 06:55
Ada bebek göründü! Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler çifti kızları Ada objektiflere takıldı

Ünlü şef Arda Türkmen ve eşi Melodi Elbirliler, 8 aylık kızları Ada ile birlikte Çeşme tatilinde objektiflere takıldı. Her yaz geldikleri Çeşme'de bu kez üç kişi olarak tatil yapan Türkmen ailesi, her gün farklı mekanları gezip denizin keyfini çıkardı. Kızlarının yüzünü gösteren hiçbir fotoğrafı internetten paylaşmayan ve magazin basınından da gizli tutan çift, bu kez paparazzilerden kaçamadı. Minik Ada'yı denize alıştırmak için suya sokan çift, onun hevesini görünce mutlu oldu. (Ercan AKGÜN)

CEVAP VERMEDİ!
Şarkıcı Hadise, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yakın dostları ile akşam yemeğine gelen Hadise, sorulara yanıt vermedi. Hızlı adımlarla özel şoförlü aracına binen ünlü şarkıcı, arkasına bile bakmadan oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Naz Elmas, önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Köpeği ile birlikte alışverişe çıkan Elmas, "Yeni dizi projemiz olabilir. Toplantılarımız devam ediyor ama henüz netleşen bir durum olmadığı için konu hakkında şu anda konuşmak doğru olmaz" dedi.



DOĞAL GÜZEL
Gizem Hatipoğlu, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Hatipoğlu, bir süre mağazaları dolaşıp, yeni sezon ürünlerini inceledi. Şu sıralar ailesiyle vakit geçirdiğini söyleyen ve onun dışında pek bir şey yapmadığını dile getiren Hatipoğlu, makyajsız ve doğal güzelliğiyle dikkat çekti.



ALIŞVERİŞ ZAMANI
Hande Doğandemir, önceki gün alışveriş için gittiği İstinye'de görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Doğandemir, "Her şey yolunda, alışverişe geldim. Güzel bir tatil yaptım" dedikten sonra mağazaların yolunu tuttu. Güzel oyuncunun keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

MEŞGUL BURCU!
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün alışveriş için gittiği İstinye'de objektiflere yansıdı. Uzun süre telefon görüşmesi yapan Esmersoy, aracına doğru ilerlediği süre boyunca da görüşmeye devam etti. Esmersoy'un her zaman olduğu gibi doğal güzelliği ve şık tarzı da dikkatlerden kaçmadı.

TEK BAŞINA TATİL!
Başarılı oyuncu Filiz Miftari, Çeşme'de tek başına görüntülendi. Ekranlardaki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Miftari, gittiği bir beachte yalnız başına denize girip uzun süre yüzdükten sonra şezlonguna geri döndü. (Ercan AKGÜN)



MUTLU AİLE TABLOSU!
Ünlü oyuncu Şoray Uzun, eşi Elçin Uzun ile 25. evlilik yıldönümlerini ailece Çeşme'de kutladı. Uzun, fotoğraf çekimi sonrası çocuklarıyla beraber güzel bir akşam yemeği yedi. Çiftin oğulları Kaan, Okan ve Selimcan, anne babalarını yalnız bırakmazken, İngiltere'de üniversite eğitimi alan Kaan'ın da bu özel gün için yurtdışından geldiği öğrenildi. (Ercan AKGÜN)

KARMA DÜNYASI!
Yeni pop müzik kız grubu Karma, 'Aynen Aynen' isimli şarkısıyla müzikseverlerle ilk kez buluştu. Öncesinde birbirini tanımayan ve Karma projesi için bir araya gelen grup, bir yıl boyunca müzik, şan ve dans eğitimi aldı. Bilgisayar mühendisi Aslı, mimarlık öğrencisi Mina ve profesyonel voleybolcu Ayda'dan oluşan grup üyeleri, hobileri olan müziği ailelerinin de desteğiyle profesyonel bir projeye dönüştürdü.



ALIŞVERİŞ TURU!
Türk tiyatro sahnelerinin başarılı iki ismi Süheyl Uygur ve Behzat Uygur, geride bıraktığımız gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Ağustos ayı boyunca "Hey Gidi Günler" adlı oyunlarıyla izleyicisiyle buluşacak olan iki usta isim, yoğun tempo öncesi alışveriş turuna çıktı. Uygur kardeşler, Ağustos ayı boyunca turnelere devam edip, izleyicileriyle buluşmaya devam edeceklerini söyledi.



DUYGUSAL KONSER!
Betül Demir, geçtiğimiz akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Özkan Uğur için sahnede konuşma yapan Demir, "Türkiye bir sanatçıyı en önemlisi de altın kalpli bir insanı kaybetti" dedi. Konuşurken sesi titremeye başlayan başarılı sanatçıyı ayakta alkışlayan müzikseverler duygu dolu anlara şahitlik etti. Demir, Uğur İçin MFÖ'nün unutulmaz şarkısı "Sude" şarkısını seslendirdi.

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