Ada bebek göründü! Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler çifti kızları Ada objektiflere takıldı

DOĞAL GÜZEL
Gizem Hatipoğlu, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Hatipoğlu, bir süre mağazaları dolaşıp, yeni sezon ürünlerini inceledi. Şu sıralar ailesiyle vakit geçirdiğini söyleyen ve onun dışında pek bir şey yapmadığını dile getiren Hatipoğlu, makyajsız ve doğal güzelliğiyle dikkat çekti.
ALIŞVERİŞ ZAMANI
Hande Doğandemir, önceki gün alışveriş için gittiği İstinye'de görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Doğandemir, "Her şey yolunda, alışverişe geldim. Güzel bir tatil yaptım" dedikten sonra mağazaların yolunu tuttu. Güzel oyuncunun keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
MEŞGUL BURCU!
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün alışveriş için gittiği İstinye'de objektiflere yansıdı. Uzun süre telefon görüşmesi yapan Esmersoy, aracına doğru ilerlediği süre boyunca da görüşmeye devam etti. Esmersoy'un her zaman olduğu gibi doğal güzelliği ve şık tarzı da dikkatlerden kaçmadı.
TEK BAŞINA TATİL!
Başarılı oyuncu Filiz Miftari, Çeşme'de tek başına görüntülendi. Ekranlardaki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Miftari, gittiği bir beachte yalnız başına denize girip uzun süre yüzdükten sonra şezlonguna geri döndü. (Ercan AKGÜN)
MUTLU AİLE TABLOSU!
Ünlü oyuncu Şoray Uzun, eşi Elçin Uzun ile 25. evlilik yıldönümlerini ailece Çeşme'de kutladı. Uzun, fotoğraf çekimi sonrası çocuklarıyla beraber güzel bir akşam yemeği yedi. Çiftin oğulları Kaan, Okan ve Selimcan, anne babalarını yalnız bırakmazken, İngiltere'de üniversite eğitimi alan Kaan'ın da bu özel gün için yurtdışından geldiği öğrenildi. (Ercan AKGÜN)
KARMA DÜNYASI!
Yeni pop müzik kız grubu Karma, 'Aynen Aynen' isimli şarkısıyla müzikseverlerle ilk kez buluştu. Öncesinde birbirini tanımayan ve Karma projesi için bir araya gelen grup, bir yıl boyunca müzik, şan ve dans eğitimi aldı. Bilgisayar mühendisi Aslı, mimarlık öğrencisi Mina ve profesyonel voleybolcu Ayda'dan oluşan grup üyeleri, hobileri olan müziği ailelerinin de desteğiyle profesyonel bir projeye dönüştürdü.