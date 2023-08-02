Tülin Şahin , yaz tatilini doğup, büyüdüğü Danimarka 'da ailesinin yanında geçiriyor. Dünyaca ünlü modelin, ülkede olduğunu sosyal medyada gören Danimarka'nın ünlü markaları ve tasarımcıları da yaklaşan Kopenhag Moda Haftası sebebiyle Tülin Şahin'i podyuma çıkarmak için sıraya girdi.

Moda haftasında yer alacak markalar, Şahin'e defilelerinde yer alması için Danimarka 'da bağlı bulunduğu ajans üzerinden teklifler sundu. Öte yandan Tülin Şahin , otoriteler tarafından Avrupa 'nın en 'cool' moda haftalarından biri olarak değerlendirilen Kopenhag Moda Haftası 'nın açılışını yapacak olan Hollandalı genç tasarımcı Tess Van Zallinge 'nin defilesinde yürüyecek.

İLHAM VERİYOR!

Zallinge, "Tülin Şahin gibi bir top modelin defilemizde yer alması onur verici... O ilham veren bir süper model" diyerek, Şahin'e övgüler yağdırdı. Şahin'in defilede yer alacağını bildiren komite üyeleri, "Tülin bizim için çok değerli. Burada doğup, büyümüş bir Türk... Her iki ülkenin de çok güzel değerlerini taşıyor. Mesleği ile iki ülkeyi de gururlandırıyor" dedi.