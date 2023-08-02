Robbie Williams Bodrum’da sahneye çıkacak! Ünlü şarkıcıyı en önde izlemenin bedeli dudak uçuklattı

49 yaşındaki şarkıcı Robbie Williams , Türkiye 'ye ilk kez konser vermek için geliyor. Ailesiyle birlikte Türk iye'ye gelecek olan ünlü şarkıcı, 17 Ağustos Perşembe gecesi Bodrum 'daki bir otelde sahneye çıkacak. Ünlü şarkıcıyı izlemek isteyenler ise bilet fiyatlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

LOCA 600 BİN TL

Konserin avantajlı ilk dönem biletleri tükendi. İkinci avantajlı dönemde biletler 17 bin 600 liradan satılıyor. Daha sonra bilet fiyatları 22 bin liraya çıkacak. Konserin loca fiyatları da 8 bin ile 20 bin Euro arasında değişiyor ve bir masada maksimum 6 kişi oturabiliyor. Yani Willams'ı izlemenin bedeli 600 bin TL'yi bulacak. Otelde iki kişi için bir gece konaklamanın ücreti ise 35 bin lira civarında...