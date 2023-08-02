EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SINGLE
"Günah" şarkısı ile çıkış yapan güzel şarkıcı Yazra, Yılın En Çok Dinlenen single olarak ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz gün ödül gecesine katılan Yazra güzel sesi ve giydiği kıyafeti ile herkesi büyüledi. Yazra yeni albümünde Sezen Aksu'dan üç şarkıya yer vereceğinin müjdesini verdi. Asıl mesleği fizyoterapist olan Yazra, "Müzik aşkı mesleğimin önüne geçti böyle çok mutluyum" diye sahne de dile getirdi.
İMTİYAZ SAHİBİ!
2023 yılını yoğun konser maratonuyla geçiren Özgün, yeni şarkılarının hazırlıklarını da tamamladı. Özgün, uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğü şarkısı "İmtiyaz"ı seslendirdi. Şarkısını sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşayan Özgün, duygusunu "Konserlerde beraber söylemek için sabırsızlanıyorum" cümlesiyle dile getirdi.
ŞEHİR ŞEHİR GEZECEK
Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Buray, yaz konserleri kapsamında turnesine devam edecek. Yaz boyunca şehir şehir gezen Buray, 9 Ağustos Ayvalık, 10 Ağustos Kuşadası, 11 Ağustos Didim, 18 Ağustos Antalya, 19 Ağustos'ta ise Alanya Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşacak.
SPORTİF KORAY
Her gün spor yapmayı ihmal etmeyen Koray Avcı Kıbrıs sahnesi öncesi ter attı. Kaldığı otelin spor salonunda yaklaşık 1.5 saat spor yaptıktan sonra sahneye çıktı. Avcı sahnede, "Hem fiziksel hem de şarkılarımla sizlere güzel bir gece yaşatmak için buradayım. Kariyer de yaparım spor da yaparım" dedi.