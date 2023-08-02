PLANLAR İŞLİYOR!

Sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan atv'nin yeni dizisi Üvey Anne, dün akşam 6.bölümüyle izleyici ile buluştu. Üvey Anne'nin altıncı bölümünde şunlar yaşandı; Faruk, Serap'a aşık olduğu adamın kendisi olup olmadığını sordu ve cevap olarak 'evet' yanıtını aldı.



HER ŞEYİ SERAP YAPTI

Efsun için hazırlan özel tasarımın tanıtım gecesinde kimliği belirsiz bir kişi ajansı yakmaya çalıştı. Diğer tarafta ise ekranda Efsun'un görüntülüleri dönerken birden Serap ile Faruk'un öpüşme görüntüsü yansıtıldı. Faruk, ailesi ve tüm dostları şoka girdi. Bunu planlayan tabii ki de Serap'tı.

BEYAZ GECE

Defne Samyeli, Kıbrıs'ta düzenlenen "White Night Party" etkinliğinde sahneye çıktı. Samyeli, geceye uygun olarak beyaz bir elbise giydi. Samyeli, partiye özel hazırladığı repertuvarıyla etkinliğe katılanlara unutamayacakları bir gece yaşattı.





TÖVBE ETTİ

Arabesk dünyasının yükselen yıldızı Derya Bedavacı, 1 Temmuz'da yayınlanan "Tövbe" şarkısının remixi ile hayranlarının karşısına çıkıyor. Söz ve müziği kendisine ait olan, düzenlemede Berkay Şenol'un imzasının bulunduğu 'Tövbe' şarkısının remix versiyonu Yusuf Hanay tarafından yapıldı. Şarkının remix versiyonu bugün tüm dijital platformlarda yayınlandı.





ANLAMLI KONSER

Ekin Uzunlar, Samsun'da düzenlenecek olan 'Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu ve Festivali'nde sahne alacak. Festival, 29 Ağustos akşamı Uzunlar'ın vereceği konserle start alacak. 30 Ağustos-2 Eylül 2023 tarihleri arasında Samsun'dan Ankara'ya pedal çevirecek olan 100 milli bisikletçi, toplamda 600 kilometrelik yol kat edecek. Bu anlamlı etkinlikte sahne almak için heyecanlı olduğunu ifade eden Uzunlar, "Sabırsızlanıyorum'' dedi.