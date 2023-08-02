SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Saklambaç Haberleri

Mutluluğun 'doğa'sı! Oyuncu Doğa Rutkay ailesiyle birlikte Çeşme’de keyif çattı

Çeşme'de tatil yapan ünlü oyuncu Doğa Rutkay, ailesiyle birlikte Çeşme’de keyif çattı. İşte sizler için derlediğimiz 2 Ağustos tarihli saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 06:56
Mutluluğun ’doğa’sı! Oyuncu Doğa Rutkay ailesiyle birlikte Çeşme’de keyif çattı

Çeşme'de tatil yapan Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal, çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir güne imza attı. Bir mekana giden Kamal ailesinde denize ilk giren baba Kerimcan, ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'le ile beraber suda oynadı. Minikler, babalarını suyun içine batırmaya çalışırken, evin reisi de oyunculuktaki yeteneğini bu kez çocuklarının önünde sergilemiş oldu. Yalandan suyun içinde boğuluyormuş numarası yapan Kamal, çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Daha sonra denize giren Doğa Rutkay da çocukları kucağında gezdirip öpücüklere boğdu. Kamal ailesi, mutlu bir gün geçirdi. (Ercan AKGÜN)



ROMANTİK ANLAR
Geçtiğimiz yaz sürpriz şekilde evlenen Petek Ertüre ve Serdar Oal çifti, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki bir beachte görüntülendi. Geçen hafta evliliklerinin birinci yıldönümünü Avrupa'da kutlayan çift, ikinci ayağına ise Bodrum'da devam etti.

DENİZ KIZI
Yasmin Erbil son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozları ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin o paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Yorum yapanlar arasında sevgilisi Yiğit Poyraz'da vardı. Poyraz o paylaşımın altına "Deniz kızım" yorumunda bulundu.

PLANLAR İŞLİYOR!
Sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan atv'nin yeni dizisi Üvey Anne, dün akşam 6.bölümüyle izleyici ile buluştu. Üvey Anne'nin altıncı bölümünde şunlar yaşandı; Faruk, Serap'a aşık olduğu adamın kendisi olup olmadığını sordu ve cevap olarak 'evet' yanıtını aldı.

HER ŞEYİ SERAP YAPTI
Efsun için hazırlan özel tasarımın tanıtım gecesinde kimliği belirsiz bir kişi ajansı yakmaya çalıştı. Diğer tarafta ise ekranda Efsun'un görüntülüleri dönerken birden Serap ile Faruk'un öpüşme görüntüsü yansıtıldı. Faruk, ailesi ve tüm dostları şoka girdi. Bunu planlayan tabii ki de Serap'tı.

BEYAZ GECE
Defne Samyeli, Kıbrıs'ta düzenlenen "White Night Party" etkinliğinde sahneye çıktı. Samyeli, geceye uygun olarak beyaz bir elbise giydi. Samyeli, partiye özel hazırladığı repertuvarıyla etkinliğe katılanlara unutamayacakları bir gece yaşattı.



TÖVBE ETTİ
Arabesk dünyasının yükselen yıldızı Derya Bedavacı, 1 Temmuz'da yayınlanan "Tövbe" şarkısının remixi ile hayranlarının karşısına çıkıyor. Söz ve müziği kendisine ait olan, düzenlemede Berkay Şenol'un imzasının bulunduğu 'Tövbe' şarkısının remix versiyonu Yusuf Hanay tarafından yapıldı. Şarkının remix versiyonu bugün tüm dijital platformlarda yayınlandı.



ANLAMLI KONSER
Ekin Uzunlar, Samsun'da düzenlenecek olan 'Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu ve Festivali'nde sahne alacak. Festival, 29 Ağustos akşamı Uzunlar'ın vereceği konserle start alacak. 30 Ağustos-2 Eylül 2023 tarihleri arasında Samsun'dan Ankara'ya pedal çevirecek olan 100 milli bisikletçi, toplamda 600 kilometrelik yol kat edecek. Bu anlamlı etkinlikte sahne almak için heyecanlı olduğunu ifade eden Uzunlar, "Sabırsızlanıyorum'' dedi.



KONSERDEN TATİLE!
Türk pop müziğinin başarılı ismi Hande Ünsal geçtiğimiz akşam Yalova'da sahne aldı. Lila rengi elbisesiyle göz kamaştıran Ünsal, bir buçuk saatte 40 şarkı söyledi. Kendisini dinlemeye gelen bin kişiyle şarkılarını hep bir ağızdan seslendiren güzel sanatçı, sahne sonrası yoğun konser maratonuna kısa bir ara vermek için tekne tatiline çıktı.



EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SINGLE
"Günah" şarkısı ile çıkış yapan güzel şarkıcı Yazra, Yılın En Çok Dinlenen single olarak ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz gün ödül gecesine katılan Yazra güzel sesi ve giydiği kıyafeti ile herkesi büyüledi. Yazra yeni albümünde Sezen Aksu'dan üç şarkıya yer vereceğinin müjdesini verdi. Asıl mesleği fizyoterapist olan Yazra, "Müzik aşkı mesleğimin önüne geçti böyle çok mutluyum" diye sahne de dile getirdi.




İMTİYAZ SAHİBİ!
2023 yılını yoğun konser maratonuyla geçiren Özgün, yeni şarkılarının hazırlıklarını da tamamladı. Özgün, uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğü şarkısı "İmtiyaz"ı seslendirdi. Şarkısını sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşayan Özgün, duygusunu "Konserlerde beraber söylemek için sabırsızlanıyorum" cümlesiyle dile getirdi.


ŞEHİR ŞEHİR GEZECEK
Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Buray, yaz konserleri kapsamında turnesine devam edecek. Yaz boyunca şehir şehir gezen Buray, 9 Ağustos Ayvalık, 10 Ağustos Kuşadası, 11 Ağustos Didim, 18 Ağustos Antalya, 19 Ağustos'ta ise Alanya Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşacak.



SPORTİF KORAY
Her gün spor yapmayı ihmal etmeyen Koray Avcı Kıbrıs sahnesi öncesi ter attı. Kaldığı otelin spor salonunda yaklaşık 1.5 saat spor yaptıktan sonra sahneye çıktı. Avcı sahnede, "Hem fiziksel hem de şarkılarımla sizlere güzel bir gece yaşatmak için buradayım. Kariyer de yaparım spor da yaparım" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA