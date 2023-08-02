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Gelen tepkileri umursamadı! Zeynep Bastık'ın klozet üstündeki pozu olay oldu

İç çamaşırlı pozlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Zeynep Bastık, son olarak tuvalette yaptığı selfie ile tepki çekmişti. Eleştirileri umursamayan genç şarkıcı, bu sefer de beyaz mini şortuyla klozet üzerinde poz verdi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 08:08
Gelen tepkileri umursamadı! Zeynep Bastık’ın klozet üstündeki pozu olay oldu

Cover yaparak ünlenen ve kazancıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık, yeni tarzıyla zaman zaman tepki görüyor.

Tatilde olan Bastık, geçtiğimiz günlerde tuvaletten fotoğraflar paylaşınca da birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekmişti. Pozlarını anlamlandıramayan kullanıcıların diline düşen Bastık'ın tuvalet fotoğraflarına yenisi eklendi.

ÇİVİSİ ÇIKTI!
Tuvaletteki pozlarına gelen yorumları umursamayan ünlü şarkıcı bu sefer de beyaz iç çamaşırıyla ve başındaki havlusuyla klozet üzerine çıktı. "Duygu durumum serisi" notuyla paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Bastık'ı görenler "Tuvalet serisi olmuş", "Bu ne saçma sapan fotoğraflar" ve "Bu işin çivisi çıktı" yorumları yaptı.

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