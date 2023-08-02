Tatilde olan Bastık , geçtiğimiz günlerde tuvalet ten fotoğraflar paylaşınca da birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekmişti. Pozlarını anlamlandıramayan kullanıcıların diline düşen Bastık'ın tuvalet fotoğraflarına yenisi eklendi.

ÇİVİSİ ÇIKTI!

Tuvaletteki pozlarına gelen yorumları umursamayan ünlü şarkıcı bu sefer de beyaz iç çamaşırıyla ve başındaki havlusuyla klozet üzerine çıktı. "Duygu durumum serisi" notuyla paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Bastık'ı görenler "Tuvalet serisi olmuş", "Bu ne saçma sapan fotoğraflar" ve "Bu işin çivisi çıktı" yorumları yaptı.