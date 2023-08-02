Berdan Mardini’nin renkli tarzı sosyal medyanın diline düştü

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminde sık sık yer alan Berdan Mardini , bu kez kıyafet tercihi ile gündem oldu. Instagram hesabından paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çeken Mardini'nin yeni tarzı uzun süre konuşuldu.

Mardini, dünyada moda olan Barbie akımına Ken olarak katıldı. Renkli stiliyle poz veren türkücü, paylaşımına nazar boncuğu koymayı ihmal etmedi. Türkücüye, "İşi bitince TV battaniyesi olarak kullanılabilir" "90'lar da yer paspası olurdu ona benzemiş" ve "Model çıkartayım da öreyim bari..." gibi yorumlar yapıldı.