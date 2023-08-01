Yeni bir aşka yelken açan Demet Özdemir sevgilisi Sergio ile fotoğrafını paylaştı!

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenmişti. Evliliklerinin ilk aylarında kriz yaşayan ikili, 8 aylık evliliklerini tek celsede noktalamıştı.
Arkadaş kalmaya karar veren ikili, boşandıktan bir ay sonra sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğrafları silmişti. Ayrılığın ardından Yunanistan'a moral tatiline giden Özdemir'in gönlünü Yunan DJ Sergio çelmişti. Yunanistan'dan ev alan ve bir süredir ülkede tatil yapan ünlü oyuncu katıldığı bir partide dj Sergio ile yakınlaşmıştı. İkilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.