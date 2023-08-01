Yeni bir aşka yelken açan Demet Özdemir sevgilisi Sergio ile fotoğrafını paylaştı!

Arkadaş kalmaya karar veren ikili, boşandıktan bir ay sonra sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğrafları silmişti. Ayrılığın ardından Yunanistan 'a moral tatiline giden Özdemir'in gönlünü Yunan DJ Sergio çelmişti. Yunanistan'dan ev alan ve bir süredir ülkede tatil yapan ünlü oyuncu katıldığı bir partide dj Sergio ile yakınlaşmıştı. İkilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.

İSTANBUL'A GELDİLER

Çiftin mutlu birlikteliklerinden ilk kare Özdemir'den geldi. Oyuncu, DJ Sergio ve arkadaşlarıyla çekilen bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. Yaz başından beri Yunanistan'da olan Özdemir, Türkiye'ye döndü. İddiaya göre işleri için yurda dönen güzel oyuncuyu, sevgilisi Sergio da yalnız bırakmadı. Birlikte İstanbul'da olan çift, aşklarını buraya da taşıdı.