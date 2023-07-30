Muhteşem Yüzyıl'ın "Hürrem Sultanı" Meryem Uzerli'nin güzelliği hepsini geçti! Dünyanın en güzel kadınları seçildi: Türkiye'den tek bir isim yer aldı!





İTALYAN İŞİ

Oğuzhan Koç ile boşandıktan sonra DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülen Demet Özdemir, önceki gün İtalya'ya The Weeknd konserine gitti. Milano'daki Snai La Maura hipodromunda düzenlenen konser öncesinde şehri gezip, yemek yiyen oyuncu büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da objektiflere takıldı. İtalyan basını oyuncudan; "The Weeknd konserine katılan Türk oyuncu Demet Özdemir, Il Salumaio'da öğle yemeğinin ardından arkadaşlarıyla şehrin sokaklarında sohbet ederken görüntülendi. Demet Özdemir, son aylarda Oğuzhan Koç ile evliliği ve kısa sürede boşanmasıyla gündemde" sözleriyle bahsetti. Özdemir'in tarzı dudak uçuklattı. Konser tarzıyla beğeni toplayan Özdemir'in kombininin bedeli ortaya çıktı. Güzel oyuncunun giydiği elbisenin 17 bin 519 TL, üzerindeki yeleğin 15 bin 850 TL, sandaletlerinin de 20 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

YENİ KLİBİNİ SAHNEYE TAŞIDI

Oğuzhan Koç dün akşam Turkcell Yıldızlı Geceler'in ilk konuğu oldu. Hareketli şarkılar ile başlayan konser, duygusal parçalarla devam etti. Zaman zaman hayranları ile sohbet de eden başarılı sanatçı, yeni çıkan iki şarkısı "Yok Mu?" ve "Yok"u ilk defa Turkcell Vadi konserinde söyledi. Koç "Yok"u seslendirirken iki şarkının da klibinde oynayan Kübrasu Türkeri sahneye çıkıp dans etti. Konser alanını hıncahınç dolduran sanatçı binlerce hayranına keyifli anlar yaşattı.





AY IŞIĞINDA KONSERLER

Aqua Florya AVM'de açık hava konserleri Grup Sakiler ile başladı. Aqua Florya Amfi Tiyatro sahnesinde gerçekleşen konser, topluluğun yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sakiler Grubu bugün yeni yayınlanan 'Sürgün Aşkımız' adlı cover şarkılarının heyecanını paylaştı. "İyi çalıştık ve güzel bir cover yaptık. Yeni teklimiz bugün yayınlandı. İlk defa Aqua Florya açık hava sahnesinde seslendireceğiz." dedi.





AŞK SON GAZ

Onur Bay ile birlikteliği noktalayan oyuncu Dilara Aksüyek geçtiğimiz haftalarda yeni sevgilisi ile İzmir Çeşme'de deniz ve güneşin tadını çıkarmıştı. Dilara Aksüyek ve yeni sevgilisi Cenk Şahin, önceki gün Arnavutköy'deki Sur Balık'da görüntülendi. Birlikte yemek yiyen Aksüyek ve sevgilisi, saatlerce mekanda oturup sohbet etti. Gece yarısı mekandan ayrılan çift, Dilara Aksüyek'in yeni taşındığı evinin yolunu tuttu.