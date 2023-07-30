Muhteşem Yüzyıl'ın "Hürrem Sultanı" Meryem Uzerli'nin güzelliği hepsini geçti! Dünyanın en güzel kadınları seçildi: Türkiye'den tek bir isim yer aldı!

World of Statistics, dünyanın en güzel kadınlarını seçti! Muhteşem Yüzyıl'ın "Hürrem Sultanı" Meryem Uzerli, 22 isim arasına girdi! En beğenilen kadınlar listesinde yer alan Meryem Uzerli, "Buna ben de şaşırdım" dedi.
World of Statistics, dünyanın en güzel kadınlarını seçti! Muhteşem Yüzyıl'ın "Hürrem Sultanı" Meryem Uzerli, 22 isim arasına girdi! En beğenilen kadınlar listesinde yer alan Meryem Uzerli, "Buna ben de şaşırdım" dedi.
CESUR VE GÜZEL
İstanbul Festivali, Festival Park Yenikapı'da tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin sekizinci gününde müzikseverler, elektronik dans müziğinin başarılı ismi Bedük'ün ardından Süperstar Ajda Pekkan'la unutulmaz bir gece yaşadı.
Gecenin yıldızı Ajda Pekkan, orkestrasıyla birlikte eski ve yeni pek çok şarkısını seslendirdi. Üzerine giydiği kostümle hayranları tarafından "Cesur ve Güzel" yorumları aldı. Konser boyunca izleyicilerin yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde performansını tamamlayan Süperstar, hayranlarının ısrarıyla sahneye dönerek "Harika" isimli şarkısıyla geceyi bitirdi. Ajda Pekkan, dinleyicileri bir kez daha güzelliği, sesi ve performansıyla büyüledi. Sevilen şarkılarını seslendiren Bedük, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz sanatçı Özkan Uğur'a ithafen "Sude" adlı eseri seslendirdi ve büyük alkış aldı.
HEYECAN BAŞLADI
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Serdar Aziz ve eşi Tuğçe Aziz, önceki gün alışveriş için gittikleri bir AVM'de objektiflere takıldı. İkinci kez baba olmaya hazırlanan ünlü futbolcu ve eşi, muhabirleri kırmayarak poz verdikten sonra ayaküstü soruları yanıtladı. Aziz, "Her şey yolunda, alışveriş için geldik. İkinci kez baba olma heyecanını şimididen yaşıyorum" dedi.
ÇOK AŞK GELİYOR
2023 yılının büyük bir heyecanla beklenen yapımı 'Çok Aşk'ın gösterim tarihi açıklandı. Deprem nedeniyle vizyon tarihi ertelenen film, 27 Ekim'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Hasan Can Kaya'nın senaryosunu yazdığı; Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız ve Uğur Yücel'le birlikte başrolü paylaştığı 'Çok Aşk' filminin gösterim tarihi belli oldu. Ortak yapımcılığını Muzaffer Yıldırım'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Arif V 216, Patron Mutlu Son İstiyor, Kocan Kadar Konuş ve Görümce gibi yapımlarda imzası olan Kıvanç Baruönü oturuyor.
EMEKLİ OLUYORUM
Nejat İşler, geçtiğimiz gece Beyoğlu'nda görüntülendi. "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna "Şu anda iş var abi" dedi. Muhabirlerin "Sizi bu duruma getiren, böyle olmanıza neden olan geçmişte yaşadığınız Berrak Tüzünataç aşkı mı?" sorusuna İşler "51 yaşındayım. Mart ayında emekli oluyorum. Öyle söyleyeyim. Kolay gelsin" dedi.
GÖRÜNTÜLÜ DÜET
Türkçe Rap'in ünlü ismi Murda, önceki gün İtza Beach'te sahne aldı. Bu yıl ilk kez Yalıkavak sahnesinde çıkan Murda, yoğun ilgiden dolayı hayranlarına teşekkür etti. Ünlü rapçi, özgün tarzı ve enerjik performansıyla kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnede Hadise ile görüntülü konuşma yapan Murda, birlikte ''Sen Dönene Kadar'' şarkısında düet yaptılar.
'SAYGI GÖSTER Kİ SEVGİ GÖREBİLESİN'
Niran Ünsal, geçtiğimiz gece Florya'da bir mekanda sahne aldı. Ünsal "Yaklaşık 2 aydır Bodrum'da tatildeydim. Şimdi İstanbul'da sahne alacağım için döndüm. Son dönemin tartışma konusu olan Mustafa Sandal ve Uzi haberleri hakkında da konuşan Ünsal "Herkes büyüğüne saygılı olmalı. Özellikle yeni jenerasyona tavsiyemdir. Gençlik cahiliye dönemidir. Büyüklerimize saygıda kusur etmeyelim ki sevgi görebilelim." dedi.
İTALYAN İŞİ
Oğuzhan Koç ile boşandıktan sonra DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülen Demet Özdemir, önceki gün İtalya'ya The Weeknd konserine gitti. Milano'daki Snai La Maura hipodromunda düzenlenen konser öncesinde şehri gezip, yemek yiyen oyuncu büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da objektiflere takıldı. İtalyan basını oyuncudan; "The Weeknd konserine katılan Türk oyuncu Demet Özdemir, Il Salumaio'da öğle yemeğinin ardından arkadaşlarıyla şehrin sokaklarında sohbet ederken görüntülendi. Demet Özdemir, son aylarda Oğuzhan Koç ile evliliği ve kısa sürede boşanmasıyla gündemde" sözleriyle bahsetti. Özdemir'in tarzı dudak uçuklattı. Konser tarzıyla beğeni toplayan Özdemir'in kombininin bedeli ortaya çıktı. Güzel oyuncunun giydiği elbisenin 17 bin 519 TL, üzerindeki yeleğin 15 bin 850 TL, sandaletlerinin de 20 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.
YENİ KLİBİNİ SAHNEYE TAŞIDI
Oğuzhan Koç dün akşam Turkcell Yıldızlı Geceler'in ilk konuğu oldu. Hareketli şarkılar ile başlayan konser, duygusal parçalarla devam etti. Zaman zaman hayranları ile sohbet de eden başarılı sanatçı, yeni çıkan iki şarkısı "Yok Mu?" ve "Yok"u ilk defa Turkcell Vadi konserinde söyledi. Koç "Yok"u seslendirirken iki şarkının da klibinde oynayan Kübrasu Türkeri sahneye çıkıp dans etti. Konser alanını hıncahınç dolduran sanatçı binlerce hayranına keyifli anlar yaşattı.
AY IŞIĞINDA KONSERLER
Aqua Florya AVM'de açık hava konserleri Grup Sakiler ile başladı. Aqua Florya Amfi Tiyatro sahnesinde gerçekleşen konser, topluluğun yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sakiler Grubu bugün yeni yayınlanan 'Sürgün Aşkımız' adlı cover şarkılarının heyecanını paylaştı. "İyi çalıştık ve güzel bir cover yaptık. Yeni teklimiz bugün yayınlandı. İlk defa Aqua Florya açık hava sahnesinde seslendireceğiz." dedi.
AŞK SON GAZ
Onur Bay ile birlikteliği noktalayan oyuncu Dilara Aksüyek geçtiğimiz haftalarda yeni sevgilisi ile İzmir Çeşme'de deniz ve güneşin tadını çıkarmıştı. Dilara Aksüyek ve yeni sevgilisi Cenk Şahin, önceki gün Arnavutköy'deki Sur Balık'da görüntülendi. Birlikte yemek yiyen Aksüyek ve sevgilisi, saatlerce mekanda oturup sohbet etti. Gece yarısı mekandan ayrılan çift, Dilara Aksüyek'in yeni taşındığı evinin yolunu tuttu.
SAHNEDE BÜYÜLEDİ
Türk pop müziğinin en önemli yorumcu ve kadın şarkı yazarlarından Göksel, önceki akşam Feshane'de hayranları ile buluştu. Yaz başından beri yoğun bir konser programı içinde olan Göksel, enerjisi ve şarkıları ile yine büyük ilgiyle karşılanan bir performansa imzasını attı. Özel bir tasarımcı imzalı mavi pullu bir elbise giyen Göksel, unutulmaz Türk müziği şarkılarından Mavi Boncuk'u söylerken "Bu gecenin mavi boncuğu olmak istiyorum, hepinize uğurlar getirmek istiyorum" dedi.
AĞLATAN KLİP
Müzik dünyasının özel tarzıyla dikkat çeken ismi Anıl, "Nasılsın" adlı güçlü single çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Söz ve müziği Harfe tarafından yazılan şarkı, tıpkı sözleri gibi klibiyle duygusal bir hikaye anlatıyor.
YENİ ŞARKIYA YENİ SAÇ
Seçil Gür 25 Ağustos'ta çıkaracağı 'Sen Yakıştı' şarkısı öncesi bakıma girdi. Özel bir kuaförün ellerine kendisini teslim eden Gür, saçlarını boyattı ve saç botoksu yaptırdı. Çıkışta kuaförün bahçesindeki uçağı görünce şaşkınlık yaşayan güzel sanatçı, yakından görmek için uçağa bindi. 5 milyon değerindeki uçağın çekilişle özel bir kuaförden hizmet alan birine çıkacağını öğrenen Gür, size çıkarsa ne yaparsınız sorusuna, "Yükseklik korkum olduğundan uçak bana çıksa da kullanamam" cevabını verdi.
SERAP'IN HAMLESİYLE HAYATIN AKIŞI TÜMÜYLE DEĞİŞİR!
Nisan, Naz'ın ısrarları karşısında kardeşleri için Serap'ı eve geri getirmeye çalışır. Fakat bu çabası onun, Cem'in Serap'a olan aşkını anlamasına sebep olur. Bu aşkın karşılıksız olduğunu düşünen Nisan, Cem'e Serap'ın babası ile ilgili hayalleri olduğunu söyler ve Cem, Serap'tan bunun doğru olup olmadığını öğrenmek ister. Diğer yandan Faruk, Serap'ın evine anahtarıyla giren Mete konusunda gerekli açıklamayı alır. Serap, Mete ile iş birliğine girip o gece yaşadığı hiç hesapta olmayan durumdan kendini kurtarmıştır. Ancak Faruk, Serap'ın kendisini öptüğü anı unutmayacak, bu yüzden Serap'la arasına duvar örecektir. Fakat Serap, Efsun projesinin lansman gecesinde yani Faruk'la Efsun'un evlilik yıldönümlerinde, hazırladığı kötü sürprizle bomba etkisi yaratıp hayatın akışını tümden değiştirecektir.