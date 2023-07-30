İrem Derici'den iddialı sözler! "Şov nasıl yapılır yeniden göstereceğim"

Bu yazın en çok konser veren isimlerinin başında gelen İrem Derici önceki gün Bodrum, Türkbükü'ndeki bir beach club'da sahne aldı.

Seyircisiyle sohbet eden Derici yaz sezonunu Harbiye Açık Hava'da vereceği konserle kapatacağını, öncesinde Uniq Açıkhava'da da Avrupa standartlarında şovlar içeren bir konserle daha sevenlerinin karşısında olacağını müjdeledi.

Bu iki dev konser için kampa giren İrem Derici, "Sıkı bir diyete başladım. Sahnede yüksek performanslı bir gösteri sunabilmek için spor saatlerini arttırdım" dedi.

Sürekli dans ettiğini söyleyen Derici "Şov nasıl yapılır yeniden göstereceğim" şeklinde konuştu.