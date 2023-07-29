Sinan Akçıl itiraf etti! Yeni şarkı sözleri eski eşi Burcu Kıratlı ile olan evliliğinden esinlenerek yazdı

KADRO GENİŞLİYOR!
Gerçek bir hikâyeden yola çıkan, yapımcılığını H.Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı atv'nin sevilen dizisi Üvey Anne'ye ünlü oyuncu Burak Hakkı dahil oldu. Dizinin Pazartesi günkü yeni bölümünde Kudret karakteri ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan Burak Hakkı, Faruk'un (Kutsi) yakın arkadaşını canlandıracak. Kudret ismi gibi güçlü, başarılı, tuttuğunu koparan ve çevresi tarafından saygı duyulan bir iş adamına hayat verecek.
YILDIZ YAĞMURU BAŞLIYOR!
Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yıl da müzik tutkunlarını sevdikleri sanatçılarla buluşturuyor. 28 Temmuz'da Oğuzhan Koç konseriyle Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde başlayan konser serisi, 6 Ağustos'a kadar sürecek. Türkiye'nin önde gelen müzik grupları ve yıldız sanatçılarını hayranlarıyla buluşturacak. Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde toplanacak atıkların gelirleri de "Eğitime Dönüştür" projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocukların nitelikli eğitimine katkı sağlamak için kullanılacak. İşitme ve görme engelli davetliler özel etkinliklerin düzenleneceği konserlerin biletleri avantajlı fiyatlarla satın alabilecek.
KONSER TAKVİMİ
- Oğuzhan Koç – 28 Temmuz Cuma
- Ziynet Sali – 29 Temmuz Cumartesi
- Berkay - 30 Temmuz Pazar
- Fatma Turgut - 31 Temmuz Pazartesi
- maNga - 1 Ağustos Salı
- Sertab Erener - 2 Ağustos Çarşamba
- Yüzyüzeyken Konuşuruz - 3 Ağustos Perşembe
- Simge Sağın - 4 Ağustos Cuma
- Kenan Doğulu - 5 Ağustos Cumartesi
- Adamlar - 6 Ağustos Pazar
DÖRT DÖRTLÜK SAHNE
Ünlü şarkıcı Cerem Onurluer Bodrum'da sahne aldı. Onurluer, sahneye sevilen şarkısı "Şanıma İnanma" ile çıktı. Konuklarına, ''Bu gece duygusal olmak yok sadece şıkıdım şarkılarla eğleneceğiz" diyerek programında hareketli şarkılar seslendirdi. Derin göğüs dekolteli lila rengi kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Onurluer, hemen hemen tüm şarkılarını seyircisiyle birlikte söyledi.
BERKAY YAZI KAÇIRMADI!
Hem sahne çalışmaları hem de yeni şarkı konusunda en üretken sanatçılar arasında yer alan Berkay, yeni teklisi 'Anladım' ile dinleyicilerine yaz armağanı olarak verdi. Klibini de yaz aylarında ailesiyle birlikte yaşadığı Çeşme'de çeken Berkay, sıcak yaz günlerinde sahil görüntüleriyle izleyenlerin gönüllerini serinletti. Mali Ergin'in yönetmen koltuğunda oturduğu klip de şarkı ile birlikte eş zamanlı olarak dinleyicilerin beğenisine sunuldu.
TEPKİYİ 'BASTIK'!
Kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren şarkıcı Zeynep Bastık, takipçilerinin beğenisine sunduğu bikinili pozlarla gündeme geldi. Konserlerden kalan zamanlarını arkadaşlarıyla tatilde geçiren şarkıcı yine olay olmayı başardı. Bastık, bu sefer plaj tuvaletinde poz verdi. Zeynep Bastık'ın tuvalette selfie yapması bazı hayranlarından tepki görmesine de neden oldu. Bikinili pozlar veren şarkıcıya bazı takipçileri, "Örnek mi? Özenti mi?", "Nasıl bir psikoloji?", "Tuvalet selfiesi... Bir haller oldu bu kıza" yorumlarında bulundu.
MAVİ BONCUK!
Şarkıcı Sefo ile ilişkisini bitirdikten sonra adı Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışan genç oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Döngel bir davet için Bozburun'a gitti. Sonra arkadaşlarının da olduğu lüks bir tekneyle denize açıldı. Burada pozlar verirken bikinisinin üstüne taktığı inci kolyeyi de çıkarmadı. Makyajsız ve en doğal haliyle poz veren oyuncu, bu kareleri "Hastasıyız yazın ve doğallığın" notuyla paylaştı.
ÖDÜLLÜ GÜZEL
Oyuncu Özgü Kaya, bir kozmetik firmasının 'En İyi Cilt Ödülü'ne layık görüldü. Önceki gece İstanbul'da bir otelde düzenlenen gecede şıklığı ile de dikkat çeken Kaya, kendisine gösterdiği özenin ödülle sonuçlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Hassas bir cilt yapısına sahip olduğunu belirten Kaya, mesleği gereği düzensiz uyku, beslenme ve iş temposunun cildini olumsuz etkilediğini ve bu etkileri en aza indirmek için dermatoloğunun sözünden çıkmadığını söyledi.
ALLENEN FİT!
Ünlü oyuncu Yasemin Allen'den de bikinili fotoğraflar geldi. Tatiline devam eden güzel oyuncu, siyah bikinisiyle pozlar verdi. Kumsalda yatarak, güneşe karşı poz veren Allen, beğenileri de beraberinde getirdi. Fit fiziğini de sergileyen güzel oyuncunun bu karelerine bir bakan bir daha baktı.