Sinan Akçıl itiraf etti! Yeni şarkı sözleri eski eşi Burcu Kıratlı ile olan evliliğinden esinlenerek yazdı





KADRO GENİŞLİYOR!

Gerçek bir hikâyeden yola çıkan, yapımcılığını H.Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı atv'nin sevilen dizisi Üvey Anne'ye ünlü oyuncu Burak Hakkı dahil oldu. Dizinin Pazartesi günkü yeni bölümünde Kudret karakteri ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan Burak Hakkı, Faruk'un (Kutsi) yakın arkadaşını canlandıracak. Kudret ismi gibi güçlü, başarılı, tuttuğunu koparan ve çevresi tarafından saygı duyulan bir iş adamına hayat verecek.

YILDIZ YAĞMURU BAŞLIYOR!

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yıl da müzik tutkunlarını sevdikleri sanatçılarla buluşturuyor. 28 Temmuz'da Oğuzhan Koç konseriyle Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde başlayan konser serisi, 6 Ağustos'a kadar sürecek. Türkiye'nin önde gelen müzik grupları ve yıldız sanatçılarını hayranlarıyla buluşturacak. Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde toplanacak atıkların gelirleri de "Eğitime Dönüştür" projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocukların nitelikli eğitimine katkı sağlamak için kullanılacak. İşitme ve görme engelli davetliler özel etkinliklerin düzenleneceği konserlerin biletleri avantajlı fiyatlarla satın alabilecek.



KONSER TAKVİMİ

- Oğuzhan Koç – 28 Temmuz Cuma

- Ziynet Sali – 29 Temmuz Cumartesi

- Berkay - 30 Temmuz Pazar

- Fatma Turgut - 31 Temmuz Pazartesi

- maNga - 1 Ağustos Salı

- Sertab Erener - 2 Ağustos Çarşamba

- Yüzyüzeyken Konuşuruz - 3 Ağustos Perşembe

- Simge Sağın - 4 Ağustos Cuma

- Kenan Doğulu - 5 Ağustos Cumartesi

- Adamlar - 6 Ağustos Pazar



DÖRT DÖRTLÜK SAHNE

Ünlü şarkıcı Cerem Onurluer Bodrum'da sahne aldı. Onurluer, sahneye sevilen şarkısı "Şanıma İnanma" ile çıktı. Konuklarına, ''Bu gece duygusal olmak yok sadece şıkıdım şarkılarla eğleneceğiz" diyerek programında hareketli şarkılar seslendirdi. Derin göğüs dekolteli lila rengi kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Onurluer, hemen hemen tüm şarkılarını seyircisiyle birlikte söyledi.