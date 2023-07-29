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Sinan Akçıl itiraf etti! Yeni şarkı sözleri eski eşi Burcu Kıratlı ile olan evliliğinden esinlenerek yazdı

“Kedi” isimli yeni parça çıkarmaya hazırlanan Sinan Akçıl, yeni şarkısındaki sözleri eski eşi Burcu Kıratlı ile olan evliliğinden esinlenerek yazmış... İşte sizler için derlediğimiz 29 Temmuz tarihli saklambaç haberleri...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023 Güncelleme 29 Temmuz 2023
Sinan Akçıl itiraf etti! Yeni şarkı sözleri eski eşi Burcu Kıratlı ile olan evliliğinden esinlenerek yazdı

Sinan Akçıl, iç mimar arkadaşları Bilal Yıldız'ın ofis açılışında buluşup kendisine destek oldu. Sektördeki şarkılarla ilgili konuşan Sinan Akçıl, "Ben bu sene popçu arkadaşların yaptıkları şarkılarla yazı getiremediklerini düşünüyorum. Yakında 'Kedi' isimli şarkımı çıkaracağım. Bu parçayla güneşin ve yazın hakkını vereceğime inanıyorum" dedi.

GERİ VERMEZ
"Kedi" şarkısının hikayesini de anlatan Akçıl "Eski ilişkimden tabi ki bir şeyler var parçada... Biliyorsunuz kendi köpeğimi Burcu'dan (Kıratlı) almamıştım. Şarkıda 'Kendimi vermeyi bırak, kedimi bile vermem' diyorum. Bu parçada köpeği kedi yaptım. Köpeğimi geri alamadım bu saatten sonra hiç vermez" dedi. (Ercan AKGÜN)

YENİ AŞK!
ATV ekranlarının sevilen dizisi "Kardeşlerim"in oyuncuları İlayda Sezgin ile Recep Usta, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Projede 'Zehra' ile 'Berk' karakterine hayat veren ikilinin, yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Mutlulukları gözlerinden okunan çift, mağazaları dolaştıktan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.



KADRO GENİŞLİYOR!
Gerçek bir hikâyeden yola çıkan, yapımcılığını H.Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı atv'nin sevilen dizisi Üvey Anne'ye ünlü oyuncu Burak Hakkı dahil oldu. Dizinin Pazartesi günkü yeni bölümünde Kudret karakteri ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan Burak Hakkı, Faruk'un (Kutsi) yakın arkadaşını canlandıracak. Kudret ismi gibi güçlü, başarılı, tuttuğunu koparan ve çevresi tarafından saygı duyulan bir iş adamına hayat verecek.

YILDIZ YAĞMURU BAŞLIYOR!
Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yıl da müzik tutkunlarını sevdikleri sanatçılarla buluşturuyor. 28 Temmuz'da Oğuzhan Koç konseriyle Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde başlayan konser serisi, 6 Ağustos'a kadar sürecek. Türkiye'nin önde gelen müzik grupları ve yıldız sanatçılarını hayranlarıyla buluşturacak. Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde toplanacak atıkların gelirleri de "Eğitime Dönüştür" projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocukların nitelikli eğitimine katkı sağlamak için kullanılacak. İşitme ve görme engelli davetliler özel etkinliklerin düzenleneceği konserlerin biletleri avantajlı fiyatlarla satın alabilecek.

KONSER TAKVİMİ
- Oğuzhan Koç – 28 Temmuz Cuma
- Ziynet Sali – 29 Temmuz Cumartesi
- Berkay - 30 Temmuz Pazar
- Fatma Turgut - 31 Temmuz Pazartesi
- maNga - 1 Ağustos Salı
- Sertab Erener - 2 Ağustos Çarşamba
- Yüzyüzeyken Konuşuruz - 3 Ağustos Perşembe
- Simge Sağın - 4 Ağustos Cuma
- Kenan Doğulu - 5 Ağustos Cumartesi
- Adamlar - 6 Ağustos Pazar

DÖRT DÖRTLÜK SAHNE
Ünlü şarkıcı Cerem Onurluer Bodrum'da sahne aldı. Onurluer, sahneye sevilen şarkısı "Şanıma İnanma" ile çıktı. Konuklarına, ''Bu gece duygusal olmak yok sadece şıkıdım şarkılarla eğleneceğiz" diyerek programında hareketli şarkılar seslendirdi. Derin göğüs dekolteli lila rengi kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Onurluer, hemen hemen tüm şarkılarını seyircisiyle birlikte söyledi.



BERKAY YAZI KAÇIRMADI!
Hem sahne çalışmaları hem de yeni şarkı konusunda en üretken sanatçılar arasında yer alan Berkay, yeni teklisi 'Anladım' ile dinleyicilerine yaz armağanı olarak verdi. Klibini de yaz aylarında ailesiyle birlikte yaşadığı Çeşme'de çeken Berkay, sıcak yaz günlerinde sahil görüntüleriyle izleyenlerin gönüllerini serinletti. Mali Ergin'in yönetmen koltuğunda oturduğu klip de şarkı ile birlikte eş zamanlı olarak dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

TEPKİYİ 'BASTIK'!
Kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren şarkıcı Zeynep Bastık, takipçilerinin beğenisine sunduğu bikinili pozlarla gündeme geldi. Konserlerden kalan zamanlarını arkadaşlarıyla tatilde geçiren şarkıcı yine olay olmayı başardı. Bastık, bu sefer plaj tuvaletinde poz verdi. Zeynep Bastık'ın tuvalette selfie yapması bazı hayranlarından tepki görmesine de neden oldu. Bikinili pozlar veren şarkıcıya bazı takipçileri, "Örnek mi? Özenti mi?", "Nasıl bir psikoloji?", "Tuvalet selfiesi... Bir haller oldu bu kıza" yorumlarında bulundu.



MAVİ BONCUK!
Şarkıcı Sefo ile ilişkisini bitirdikten sonra adı Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışan genç oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Döngel bir davet için Bozburun'a gitti. Sonra arkadaşlarının da olduğu lüks bir tekneyle denize açıldı. Burada pozlar verirken bikinisinin üstüne taktığı inci kolyeyi de çıkarmadı. Makyajsız ve en doğal haliyle poz veren oyuncu, bu kareleri "Hastasıyız yazın ve doğallığın" notuyla paylaştı.



ÖDÜLLÜ GÜZEL
Oyuncu Özgü Kaya, bir kozmetik firmasının 'En İyi Cilt Ödülü'ne layık görüldü. Önceki gece İstanbul'da bir otelde düzenlenen gecede şıklığı ile de dikkat çeken Kaya, kendisine gösterdiği özenin ödülle sonuçlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Hassas bir cilt yapısına sahip olduğunu belirten Kaya, mesleği gereği düzensiz uyku, beslenme ve iş temposunun cildini olumsuz etkilediğini ve bu etkileri en aza indirmek için dermatoloğunun sözünden çıkmadığını söyledi.

ALLENEN FİT!
Ünlü oyuncu Yasemin Allen'den de bikinili fotoğraflar geldi. Tatiline devam eden güzel oyuncu, siyah bikinisiyle pozlar verdi. Kumsalda yatarak, güneşe karşı poz veren Allen, beğenileri de beraberinde getirdi. Fit fiziğini de sergileyen güzel oyuncunun bu karelerine bir bakan bir daha baktı.



BOL GÜNEŞ BOL MASAJ
Alaçatı'da yazlıkları bulunan ve her sene ailesiyle birlikte Çeşme'de tatil yapan Galatasaray'ın eski kalecilerinden Aykut Erçetin, eşi Eva ile birlikte bir baeche gitti. Çocuklar olmadan baş başa bir gün geçiren çift, saatlerce şezlongda oturup güneşlenerek vakit geçirdi. Kaslı vücuduyla dikkat çeken Erçetin, denize girmeyen eşini önce güneş kremiyle yağladı ardından da bacaklarına masaj yaptı. Dakikalarca süren masajdan keyif aldığı gözlenen Eva ise düzgün fiziğiyle mankenlere taş çıkardı. (Ercan AKGÜN)

BODRUM'DAN VAZGEÇMİYOR!
Bodrum tatilinden bir türlü vazgeçmeyen güzel oyuncu Birce Akalay, önceki gün ailesiyle birlikte bir beachte görüntülendi. Annesi Yasemin Ergun ve yakın arkadaşının bebekleri ile gün boyu deniz keyfi yapan başarılı oyuncu, fiziğiyle de büyüledi. Gün boyu sahilde keyifli anlar yaşayan Akalay ailesi, denizde de eğlenceli vakit geçirdi. (Evren ABDULLAHOĞLU)



BABA-OĞUL TATİLDE!
Gittiği her mekanda adından söz ettiren sosyetik Emrecan Sabancı, önceki gün babası Ali Sabancı ile Türkbükü'nde görüntülendi. Baba oğul, deniz keyfi yaptı. Zodyak bot ile gün boyu dolaşan ikilinin rahat tavırları dikkat çekti. (Evren ABDULLAHOĞLU)

ALIŞVERİŞ ZAMANI
Başarılı projelerle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Alışverişimi yaptım, şimdi arkadaşımla yemek yemeye geldim" demekle yetindi.

TARİHİ BİR ROL ALACAK!
Oyuncu Jessica May önceki gün Etiler'deydi. Elindeki Türk tarihi ile ilgili kitaplarla görüntülenen oyuncu "Bu ülkenin tarihini hep merak etmişimdir, zaten elimden geldiğince araştırıyordum. Şimdi daha detaylı araştırmam gerekecek, çünkü yakın zamanda 1300'lü yıllara kadar uzanan ve günümüze de değinen, bir filmde rol alacağım" dedi. (Aydın HAMZA)

ELDE VAR AŞK!
Dilara Aksüyek, futbolcu sevgilisi Cenk Şahin'le Nişantaşı'nda alışveriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de aşklarını ilan eden çiçeği burnunda sevgililer, mağazaları el ele dolaştı. Ünlü çift, soruları yanıtsız bıraktı.



NAZARA GELDİ!
Derya Uluğ geçtiğimiz gün Etiler'deydi. İlk albümünü geçtiğimiz hafta yayınlayan Uluğ, "Albümü dinleyen herkesin farklı bir favori şarkısı var. Hangi şarkıya klip çekeceğimizi belirlemek zorlaşıyor" dedi. Geçtiğimiz günlerde bir kaza geçiren Uluğ, "Çeşme'de düştüm ve kafamı havuzun mermerine çarpıp tekrar suya düştüm. Albümden dolayı bir kutlama yapmayı düşünürken böyle bir olay atlattık. Hemen hastaneye gittik ve dikiş atıldı" dedi. (Aydın HAMZA)



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