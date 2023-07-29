Film gibi olay! Görüntüler sızdı: ’Görevimiz Tehlike’ filminin İstanbul çekimleri iptal edildi...

Dünyanın en iyi yapımlarından biri olan ' Görevimiz Tehlike ' serisisin yedinci filminin bir bölümünün İstanbul 'da çekilmesi planlanmıştı.

Geçtiğimiz pazar günü filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, kalabalık bir ekiple birlikte çekim mekânı arayışı için Tarihi Yarımada'da incelemeler yapmıştı. McQuarrie'ın inceleme yaptığı mekânlardan biri de Kapalıçarşı'ydı. Mcquarrie, incelemelerin ardından Kapalıçarşı'nın çekim için uygun olduğuna karar verdi. Ama iki gün sonra bu kararından caydı.