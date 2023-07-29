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Film gibi olay! Görüntüler sızdı: 'Görevimiz Tehlike' filminin İstanbul çekimleri iptal edildi...

‘Görevimiz Tehlike’ filminin çekimleri için seçilen Kapalıçarşı’daki mekanın sahibi görüntüleri sosyal medyaya sızdırdı, filmin yönetmeni ise İstanbul çekimlerinden vazgeçti.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023 Güncelleme 29 Temmuz 2023
Film gibi olay! Görüntüler sızdı: ’Görevimiz Tehlike’ filminin İstanbul çekimleri iptal edildi...

Dünyanın en iyi yapımlarından biri olan 'Görevimiz Tehlike' serisisin yedinci filminin bir bölümünün İstanbul'da çekilmesi planlanmıştı.

Geçtiğimiz pazar günü filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, kalabalık bir ekiple birlikte çekim mekânı arayışı için Tarihi Yarımada'da incelemeler yapmıştı. McQuarrie'ın inceleme yaptığı mekânlardan biri de Kapalıçarşı'ydı. Mcquarrie, incelemelerin ardından Kapalıçarşı'nın çekim için uygun olduğuna karar verdi. Ama iki gün sonra bu kararından caydı.

Nedeni ise McQuarrie'ın yaptığı gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesi oldu. Esnaflardan birinin pazartesi günü dükkânının kamera kayıtlarını sosyal medyaya sızdırması sonrası McQuarrie, filmin İstanbul çekimlerinden vazgeçti.

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