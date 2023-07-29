Estetik yaptıran Dilan Çiçek Deniz’den işinden oldu iddialarına yanıt: “Söz konusu...”

Geçtiğimiz ay yüzü olduğu markanın lansman gecesinde yüzündeki değişimle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada ve magazin sayfalarının en çok konuştuğu konu olmuştu.
Geçtiğimiz ay yüzü olduğu markanın lansman gecesinde yüzündeki değişimle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada ve magazin sayfalarının en çok konuştuğu konu olmuştu.
Deniz, estetik yaptırdığı iddia edilen paylaşımların ve yorumların ardından sosyal medya hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaşarak, 'Vallahi bezdim' notu düşmüş, estetik iddialarını yalanlamıştı.
Son olarak bir şampuan markasının yüzü olan Deniz'in bir mücevher firmasıyla da anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Ancak Deniz'in estetikleri, firma ile oyuncu arasında krize neden olduğu konuşuluyordu. Mücevher firmasının, Hollywood starlarının da uyguladığı badem göz ameliyatı için masaya yatan oyuncuya; "Doğallığını kaybettin" diyerek anlaşmaktan vazgeçtiği iddia edildi.
ESTETİK KRİZİ!
Markanın, sosyal medyada ve reklam panolarında yer alacak reklam projesi için Deniz'in yerine son dönemde adından sıkça söz ettiren Hafsanur Sancaktutan'la anlaştığı da iddialar arasındaydı. Çıkan bu haberlerin ardından Dilan Çiçek Deniz cephesinden açıklama şu açıklama geldi: "Bahsi geçen marka ile bir anlaşma veya iptali söz konusu değildir. Dilan Çiçek Deniz'in devam eden marka anlaşmaları vardır"