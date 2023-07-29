Estetik yaptıran Dilan Çiçek Deniz’den işinden oldu iddialarına yanıt: “Söz konusu...”

Geçtiğimiz ay yüzü olduğu markanın lansman gecesinde yüzündeki değişimle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz , sosyal medyada ve magazin sayfalarının en çok konuştuğu konu olmuştu.

Son olarak bir şampuan markasının yüzü olan Deniz'in bir mücevher firmasıyla da anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Ancak Deniz'in estetikleri, firma ile oyuncu arasında krize neden olduğu konuşuluyordu. Mücevher firmasının, Hollywood starlarının da uyguladığı badem göz ameliyatı için masaya yatan oyuncuya; "Doğallığını kaybettin" diyerek anlaşmaktan vazgeçtiği iddia edildi.