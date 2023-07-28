Simge konserinde hüngür hüngür ağladı! İcardi görse içi sızlardı





Sunucu Ece Vahapoğlu ile eşi Cihan Alpay hem iş hem de tatil yapmak için ailece Çeşme'ye geldi. Bir alışveriş markasının Alaçatı'daki etkinliğini gerçekleştiren Vahapoğlu, iş sonrası dinlenmek için eşi ve oğlu Efe ile beraber Dalyan'daki bir beache geçti. Yaptığı yoga eğitmenliği sayesinde her daim düzgün bir fiziğe sahip olan Vahapoğlu, görüntüsüyle genç kızlardan farksızdı.