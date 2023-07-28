Simge konserinde hüngür hüngür ağladı! İcardi görse içi sızlardı

Simge, geçtiğimiz akşam İzmir Açıkhava Tiyatrosu'nda biletleri günler öncesinden tükenen bir konser verdi.
Simge, geçtiğimiz akşam İzmir Açıkhava Tiyatrosu'nda biletleri günler öncesinden tükenen bir konser verdi.
Konserin en müthiş anı ise elektrikler kesilince yaşadı.
Cep telefonlarını fener gibi kullanan seyirciler, hep bir ağızdan "Aşkın Olayım"ı söylemeye başladı.
Duygulanan Simge, gözyaşlarına boğuldu. Dakikalarca ağlayan şarkıcı, seyirciyi alkışlarken şarkı bitiminde elektrikler geldi.
KARNI BURNUNDA POZ
Ekranların en başarılı oyuncularından Ezgi Mola, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta sessiz sedasız evlenmişti. Ünlü oyuncu, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı. Mola, karnı burnunda pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Altı aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Mola'nın karelerine beğeni yağdı.
DENİZDE KEYİFLİ ANLAR!
Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Çeşme tatilleri sırasında objektiflere takıldı. Bir arkadaş grubuyla birlikte denize giren ünlü çift, neşeli bir sohbetin ardından yüzerek güzel suyun tadını çıkardı.
Şezlongda uzanmak yerine denizin üstünde yatan Elçin ve Bayat, bir süre bu şekilde kalarak adeta suda keyif yaptı. (Ercan Akgün)
ORTAYA ÇIKTI!
Uzun süredir ortalarda görünmeyen teknik direktör Selçuk İnan önceki gün Türkbükü'nde bir mekanda görüntülendi. Tatil için Bodrum'u tercih eden başarılı teknik adam, görüntülendiği fark edince istifini bozmadan uzun uzun gazetecilere doğru baktı. (Evren Abdullahoğlu)
HEM İŞ HEM TATİL
Sunucu Ece Vahapoğlu ile eşi Cihan Alpay hem iş hem de tatil yapmak için ailece Çeşme'ye geldi. Bir alışveriş markasının Alaçatı'daki etkinliğini gerçekleştiren Vahapoğlu, iş sonrası dinlenmek için eşi ve oğlu Efe ile beraber Dalyan'daki bir beache geçti. Yaptığı yoga eğitmenliği sayesinde her daim düzgün bir fiziğe sahip olan Vahapoğlu, görüntüsüyle genç kızlardan farksızdı.
Güzel sunucu, 5 yaşındaki oğluyla birlikte suyun içinde vakit geçirdi. Eğlenceye sonradan dahil olan baba Alpay da şortunun beline taktığı oyuncağı oğluna vererek adeta "Çorbada benim de tuzum olsun" der gibiydi.
(Ercan Akgün)
BODRUM MÜDAVİMİ!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Çeşme ve Bodrum arasında mekik dokuyor. Konserlerinin yanı sıra tatilini de yapan Akalın, önceki gün Türkbükü'nde hayat arkadaşı Okan Kurt ile görüntülendi. Keyfi oldukça yerinde olan şarkıcının, yaz başından beri Bodrum'dan vazgeçmemesi dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda ise Çeşme'de tatil yaptıktan sonra yine Bodrum'a geldi. (Evren Abdullahoğlu)