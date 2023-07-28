Alina Boz ve Umut Evirgen ilişkisinde şoke eden gelişme! Evleniyorlar mı?

Mithat Can Özer'le ilişkisini kısa süre önce bitiren Alina Boz'la aşk yaşamaya başlayan Umut Evirgen bir güzelin daha kalbine girmişti.
Mithat Can Özer'le ilişkisini kısa süre önce bitiren Alina Boz'la aşk yaşamaya başlayan Umut Evirgen bir güzelin daha kalbine girmişti.
Daha önce Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü kadınlarla yaşadığı aşkla tanınan çapkın işletmeci, yeni sevgilisi Boz'u herkesten ayrı tuttu.
2. Sayfa'nın haberine göre; Evirgen yakınlarına, "Bu kez çok ciddi ve farklı bir şey yaşıyorum" dedi.
Bu haberin ardından çiftin evleneceği yönünde söylentiler de ortaya çıktı.
AŞ ERİYORUM
3. çocuğuna hamile olan Wilma Elles geçtiğimiz gün karnı burnunda açılışa katıldı. Elles, "Hamilelik çok güzel gidiyor ve sekizinci aya yaklaştım. Her şeyi aşeriyorum ama çok az yiyorum. Çünkü fazla kilo almak istemiyorum. Düzenli yüzüyorum" şeklinde konuştu.
BURAY'A KOŞTULAR
Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kurmaya devam eden Buray, önceki akşam İstanbul'da sahne aldı. Buray, konser alanını dolduran on binlerce seveniyle birlikte hit olmuş şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Eşsiz sahne performansının yanı sıra düzenlenen görsel şovlarıyla ve dansları ile bir an olsun eğlencenin ritmini düşürmeyen Buray, kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
YENİDEN YORUMLADI
İbrahim Erkal'ın 'Hürmet' albümünden peş peşe yepyeni tekliler yayınlanmaya devam ediyor. Türk pop müziğine damgasını vuran Serdar Ortaç, sözü müziği İbrahim Erkal'a düzenlemesi Selim Çaldıran'a ait 'Sen Aldırma'yı kendine has tarzında yeniden yorumladı. Şarkı tüm dijital platformlarda bugün yayına giriyor.
DİNLEYİCİLERİNE JEST!
Arabesk dünyasının kraliçesi Derya Bedavacı, Youtube kanalından izlenme rekorları kıran akustik coverları, gelen yoğun istek üzerine dijital platformlara taşımaya karar verdi. Bugünden itibaren tüm dijital dinlenme platformlarındaki yerini alacak albümün ilk şarkısı söz ve müziği Sezen Aksu'a ait olan 'Unuttun mu Beni' şarkısı olacak.