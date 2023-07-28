Alina Boz ve Umut Evirgen ilişkisinde şoke eden gelişme! Evleniyorlar mı?

3. çocuğuna hamile olan Wilma Elles geçtiğimiz gün karnı burnunda açılışa katıldı. Elles, "Hamilelik çok güzel gidiyor ve sekizinci aya yaklaştım. Her şeyi aşeriyorum ama çok az yiyorum. Çünkü fazla kilo almak istemiyorum. Düzenli yüzüyorum" şeklinde konuştu. BURAY'A KOŞTULAR



Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kurmaya devam eden Buray, önceki akşam İstanbul'da sahne aldı. Buray, konser alanını dolduran on binlerce seveniyle birlikte hit olmuş şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Eşsiz sahne performansının yanı sıra düzenlenen görsel şovlarıyla ve dansları ile bir an olsun eğlencenin ritmini düşürmeyen Buray, kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

YENİDEN YORUMLADI

İbrahim Erkal'ın 'Hürmet' albümünden peş peşe yepyeni tekliler yayınlanmaya devam ediyor. Türk pop müziğine damgasını vuran Serdar Ortaç, sözü müziği İbrahim Erkal'a düzenlemesi Selim Çaldıran'a ait 'Sen Aldırma'yı kendine has tarzında yeniden yorumladı. Şarkı tüm dijital platformlarda bugün yayına giriyor.

DİNLEYİCİLERİNE JEST!