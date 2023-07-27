Merve Oflaz aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle Çeşme’de yakalanınca dosta düşmana nispet yaptı

Survivor yarışmasında olduktan sonra ününe ün katan Merve Oflaz, yaklaşık 2 sene aşk yaşadığı Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile geçtiğimiz sene yollarını ayırmıştı.

Hatta evliliğin eşinden dönen güzel oyuncu, Hakko ailesiyle de tanışmış ve gelinlik giymek için gün sayıyordu. Bu ayrılığın ardından Allan Hakko, birçok kez çapkınlık yapsa da aradığı aşkı Selin Yağcıoğlu'nda bulmuştu. Uzun süredir aşk sessizliğini koruyan Merve Oflaz da geçtiğimiz gün yeni aşkıyla Çeşme'de ortaya çıktı.

KEYİFLİ ANLAR

Oflaz, San Francisco'da yaşayan yeni sevgilisi Onur adlı iş insanı ile Çeşme'de bir mekanın plajında objektiflere takıldı. Neredeyse tüm gün içeride güneşlenen çift, en sonunda akşama doğru denize girmeye karar verdi. Ancak denize baş başa değil üç kişi olarak girdiler. Güzel oyuncunun köpeği de yeni çifti yalnız bırakmadı. Uzun süre denizde kalan sevgililer, kendileri yüzmek yerine köpeklerini yüzdürmeyi tercih etti. ( Ercan AKGÜN)