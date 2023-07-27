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Burak Deniz'e kötü haber! Nilperi Şahinkaya ile mahkemelik olmuşlardı: Ünlü oyuncuya hapis şoku

Nilperi Şahinkaya’nın Burak Deniz hakkında savcılığa yaptığı hakaret ve darp eylemi şikayetiyle ilgili karar açıklandı. Burak Deniz, 7 yıl 2 ay hapıs cezasıyla yargılanacak.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023 Güncelleme 27 Temmuz 2023
Burak Deniz’e kötü haber! Nilperi Şahinkaya ile mahkemelik olmuşlardı: Ünlü oyuncuya hapis şoku

Burak Deniz, bir dizinin çekimleri için bulunduğu Adana'da meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarının da olduğu otelin bahçesinde iddiaya göre hoş sohbetle başlayan gecenin kavga ile bitmesine neden olmuştu.

Öne sürülen iddiada hakaret ve darp eyleminin gerçekleştiği gecenin sonrasına Şahinkaya'nın avukatı Adana Başsavcılığı'na Burak Deniz hakkında şikayetçi olmuştu.

Savcılık, tarafların ve görgü tanığı olan Şahinkaya'nın erkek arkadaşı Emre Yusufi'nin ifadeleri ile olayın yaşandığı otelin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra nihai kararını verdi.



7 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ŞOKU
Burak Deniz hakkında Nilperi Şahinkaya'ya yönelik alenen hakaret ve Necmi Deniz'e yönelik alenen hakaret ile basit yaralamaya teşebbüs eylemleri sebebiyle dava açılmasına karar verdi.

Mahkeme, Adana 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde toplam 7 yıl 2 ay hapis cezasıyla yargılanacak olan Burak Deniz hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan ise kovuşturma yeri olmadığına karar verdi.

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