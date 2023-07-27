Bülent Ersoy "Barbie" oldu! Sosyal medyada pembe furyası büyümeye devam ediyor: Merve Boluğur, Berrak Tüzünataç...

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu " Barbie " filmi, gişenin zirvesine yerleşti. "Barbie" yılın en iyi açılışı yapan filmi oldu.

Film aynı zamanda yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" unvanını kazandırdı.

Barbie akımı da dünyayı etkisi altına aldı.

Sosyal medya hesapları pembe ile sallanıyor. Barbie rengiyle poz vermeyen neredeyse kalmadı. Barbie olma yarışına Türk ünlüler de dahil oldu.

PEMBE MODASI

Bülent Ersoy, alıp başını giden Barbie akımı hakkında bir yorumda bulundu.

Diva, resmen "Siz yokken ben vardım!" dedi ve Barbie akımını başlatanın kendisi olduğunu söyledi. Merve Boluğur ise sosyal medya hesabından paylaştığı 'Barbie' temalı kareler ile dikkat çekti.

Pembe renkteki kıyafetlerini giyerek çeşitli pozlar veren oyuncu dekolteli seçimleriyle çok konuşuldu. Berrak Tüzünataç da modaya uyup 'Hi 'Barbie' videosu çekti. Süleyman Atlı için de 'Ken' yorumunu yaptı.