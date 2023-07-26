Yılın aşk bombası! Mithat Can Özer ile ilişkisi biten Alina Boz’un yeni aşkı belgelendi: O isimle pozları peş peşe geldi

Alina Boz , 4 yıldır beraberlik yaşadığı Mithat Can Özer ile nikah masasına gitmesi beklenirken ayrılık haberi ile şaşırtmıştı.

Ünlü işletmeci yeni aşkı Boz ile kameralar karşısına geçerek poz verdi ve Instagram hesabında paylaşarak ilanı aşk etti. Evirgen bugüne kadar güzel oyuncular Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya, Melisa Şenolsun ve Farah Zeynep Abdullah gibi aşklarıyla manşetleri süslemişti.