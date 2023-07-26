Yılın aşk bombası! Mithat Can Özer ile ilişkisi biten Alina Boz’un yeni aşkı belgelendi: O isimle pozları peş peşe geldi

Alina Boz, 4 yıldır beraberlik yaşadığı Mithat Can Özer ile nikah masasına gitmesi beklenirken ayrılık haberi ile şaşırtmıştı.
Alina Boz, 4 yıldır beraberlik yaşadığı Mithat Can Özer ile nikah masasına gitmesi beklenirken ayrılık haberi ile şaşırtmıştı.
Sürpriz ayrılığın ardından güzel oyuncunun adı işletmeci Umut Evirgen ile aşk dedikodularına karışmıştı. Evirgen yılın aşk bombasını belgeledi.
Ünlü işletmeci yeni aşkı Boz ile kameralar karşısına geçerek poz verdi ve Instagram hesabında paylaşarak ilanı aşk etti. Evirgen bugüne kadar güzel oyuncular Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya, Melisa Şenolsun ve Farah Zeynep Abdullah gibi aşklarıyla manşetleri süslemişti.
GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKTİ!
Aşk yaşadığı bu ünlü güzellerle Instagram'dan hesabından aşk karelerini de yayınlayan ünlü işletmeci, hayatına kim girerse girsin bu kareleri silmemişti. Fakat Alina Boz'un hayatına girmesiyle Evirgen, kural bozdu. Eski aşklarıyla olan fotoğraflarını tek tek kaldıran çapkın, geçmişe adeta sünger çekti.
ÇİFTİN ROTASI YUNANİSTAN OLDU
Çift, birlikte Yunanistan'a gitti. Evirgen, sevgilisi Boz'a jest üstüne jestler yaptı. Önceki gün ortaya çıkan karede ikilinin mutlulukları yüzlerine yansıdı.