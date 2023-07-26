PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Saklambaç Haberleri

Oğuzhan Koç'la boşanan Demet Özdemir gönlünün yeni sultanını buldu! O isimle ilk kez birlikte görüntülendiler

Oğuzhan Koç'la 8 ay süren evliliklerini bitirmelerinin ardından Demet Özdemir bir süredir aşk yaşadığı Yunan Dj Sergio ile ilk kez görüntülendi. Yunanistan’da bir arabada yakalanan ikilinin aşkları da belgelenmiş oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023 Güncelleme 26 Temmuz 2023
Oğuzhan Koç’la boşanan Demet Özdemir gönlünün yeni sultanını buldu! O isimle ilk kez birlikte görüntülendiler

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un 8 ay süren evlilikleri mutsuz sonla bitmişti. Boşanma sonrası soluğu Yunanistan'da alan ve yaz başından beri tatil yapan Özdemir'in hayatı burada tamamen değişti.

Mykonos'ta hem tatil yapan hem de ev bakan Özdemir'in, o sırada gönlünü de Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığı iddia edilmişti.

Güzel oyuncu, bir doğum günü partisinde tanıştığı DJ Sergio'yu dinlemeye gitmeye başlamış ve ikili yakınlaşmıştı.

Özdemir'in geçen gün Sergio'yu sosyal medya hesabından paylaşması ise dedikoduları da iyice güçlendirmişti.

BİRLİKTE İLK KARE!
İkili bu kez yakayı fena ele verdi.

Yunanistan sokaklarında arabayla gezen çift, ilk kez birlikte görüntülendi. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan çiftin, gözlerden uzak aşk yaşamayı tercih ettikleri iddia edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA