Güzel şarkıcı Irmak Arıcı formunu Shakira diyetine borçlu!

AĞIRLIĞINCA KOSTÜM
KKTC Turizm ve Başarı Ödülleri önceki gün verildi. Ödül gecesinde "En iyi Pop Müzik Kadın Sanatçısı" ödülünü alan Tuğba Özerk, geceye yapımı 2 ay süren 50 kg ağırlığında özel taşlardan ve metallerden kaplı kıyafeti ile katıldı. Gülistan Akkaya'nın sanatçı için özel hazırladığı cesur kıyafet göz kamaştırdı. Özerk, ödülünü aldıktan sonra geçtiğimiz aylarda çıkardığı "Sahibinden Satılık" şarkısını söyledi.
TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM!
Dünyaca ünlü şarkıcı Otilla, önceki gün İstanbul'da sahne aldı. Sahne sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan şarkıcı, Türkçe bağırarak "Çok sıcak" demesi gülümsemeye neden oldu. Romen sanatçı, "Bugün burada harika bir atmosfer vardı. Türkiye benim ikinci vatanım... Türkçe derslerine de başladım" dedi.
RESSAM DAMLA!
BiranDamla Yılmaz, dizinin final yapması ile birlikte uzun zamandır en büyük tutkusu olan resim yapmaya yoğunlaştı. Fırsat buldukça tuvallerinin başına geçen güzel oyuncu, yaptığı resimleri açtığı sosyal medya hesabında paylaşıyor.
SIFIR BEDEN
Bir ödül töreni için Kıbrıs'a gelen ünlü modacı İvana Sert bir beachte görüntülendi. Fit ve düzgün fiziğiyle herkesin ilgi odağı olan modacı, gözleri kamaştırdı. Denizi çok sevdiğini belirten Sert, "Bilenler bilir yüzmeyi çok seviyorum. Geldiğim gibi kendimi denize attım" dedi.
HAYRAN KALDI
Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma' filminin son seri çekimleri için İstanbul'a gelen Tom Cruise ve ekibi, Kapalıçarşı'da inceleme yaptı. Film ekipleri tarafından özenle incelenen yerler, Kapalıçarşı'daki Çuhacı Han, Cebeci Han, Zincirli Han'ı gezdi, daha sonra Kapalıçarşı'nın dışındaki Büyükvalide Han oldu. Hem ekip hem de Cruise özellikle Büyükvalide Han'a hayran kaldı. 291 milyon dolar bütçe ayrılan filmin konusu şimdilik gizli tutuluyor.