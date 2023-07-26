Güzel şarkıcı Irmak Arıcı formunu Shakira diyetine borçlu!



AĞIRLIĞINCA KOSTÜM

KKTC Turizm ve Başarı Ödülleri önceki gün verildi. Ödül gecesinde "En iyi Pop Müzik Kadın Sanatçısı" ödülünü alan Tuğba Özerk, geceye yapımı 2 ay süren 50 kg ağırlığında özel taşlardan ve metallerden kaplı kıyafeti ile katıldı. Gülistan Akkaya'nın sanatçı için özel hazırladığı cesur kıyafet göz kamaştırdı. Özerk, ödülünü aldıktan sonra geçtiğimiz aylarda çıkardığı "Sahibinden Satılık" şarkısını söyledi.





TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM!

Dünyaca ünlü şarkıcı Otilla, önceki gün İstanbul'da sahne aldı. Sahne sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan şarkıcı, Türkçe bağırarak "Çok sıcak" demesi gülümsemeye neden oldu. Romen sanatçı, "Bugün burada harika bir atmosfer vardı. Türkiye benim ikinci vatanım... Türkçe derslerine de başladım" dedi.





RESSAM DAMLA!

BiranDamla Yılmaz, dizinin final yapması ile birlikte uzun zamandır en büyük tutkusu olan resim yapmaya yoğunlaştı. Fırsat buldukça tuvallerinin başına geçen güzel oyuncu, yaptığı resimleri açtığı sosyal medya hesabında paylaşıyor.



SIFIR BEDEN

Bir ödül töreni için Kıbrıs'a gelen ünlü modacı İvana Sert bir beachte görüntülendi. Fit ve düzgün fiziğiyle herkesin ilgi odağı olan modacı, gözleri kamaştırdı. Denizi çok sevdiğini belirten Sert, "Bilenler bilir yüzmeyi çok seviyorum. Geldiğim gibi kendimi denize attım" dedi.