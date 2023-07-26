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takvim.com.tr Saklambaç Haberleri

Güzel şarkıcı Irmak Arıcı formunu Shakira diyetine borçlu!

Güzel şarkıcı Irmak Arıcı, bu sene fiziğle dikkatleri üstüne çekti. En önemli şeyin beslenme olduğunun altını çizen Irmak Arıcı, Shakira diyeti yaptığını söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 26 Temmuz TAKVİM gazetesi saklambaç haberleri...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023 Güncelleme 26 Temmuz 2023
Güzel şarkıcı Irmak Arıcı formunu Shakira diyetine borçlu!

Bu sene yoğun bir tempo yapan ve formda fiziğiyle dikkat çeken şarkıcı Irmak Arıcı, Shakira diyeti yaptığını söyledi. Arıcı, her şeyden önce dikkat ettiği en önemli şeyin beslenme olduğunun altını çizdi. Ünlü şarkıcı, "Shakira'nın röportajlarında anlattığı gibi taze sebze, sınırlı miktarda yağsız et tüketiyorum. Şekeri tamamen kestim. Canım tatlı isterse sütsüz çikolata yiyorum" dedi.



KEYİFLER YERİNDE
Son dönemde yaşadığı tatsız olayla gündeme gelen, İtalyan şef Danilo Zanna, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Her zaman olduğu gibi sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Zanna, "Her şey yolunda arkadaşlar, çekimden geldim, kısa bir işim vardı onları halledip tekrar kanala döneceğim" açıklamasında bulundu.



İZ BIRAKACAK
Türk müzik dünyasının yükselen yıldızlarından Irmak Turan, çalışmalarıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Genç sanatçı, yeni şarkısı "Affetmek Yok" ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Turan yaptığı açıklamada şarkısının, dinleyicilere duygu dolu bir yolculuk vaat ettiği ve kalbini yansıtan samimi sözleriyle dikkat çekeceğini vurguladı.


AĞIRLIĞINCA KOSTÜM
KKTC Turizm ve Başarı Ödülleri önceki gün verildi. Ödül gecesinde "En iyi Pop Müzik Kadın Sanatçısı" ödülünü alan Tuğba Özerk, geceye yapımı 2 ay süren 50 kg ağırlığında özel taşlardan ve metallerden kaplı kıyafeti ile katıldı. Gülistan Akkaya'nın sanatçı için özel hazırladığı cesur kıyafet göz kamaştırdı. Özerk, ödülünü aldıktan sonra geçtiğimiz aylarda çıkardığı "Sahibinden Satılık" şarkısını söyledi.



TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM!
Dünyaca ünlü şarkıcı Otilla, önceki gün İstanbul'da sahne aldı. Sahne sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan şarkıcı, Türkçe bağırarak "Çok sıcak" demesi gülümsemeye neden oldu. Romen sanatçı, "Bugün burada harika bir atmosfer vardı. Türkiye benim ikinci vatanım... Türkçe derslerine de başladım" dedi.



RESSAM DAMLA!
BiranDamla Yılmaz, dizinin final yapması ile birlikte uzun zamandır en büyük tutkusu olan resim yapmaya yoğunlaştı. Fırsat buldukça tuvallerinin başına geçen güzel oyuncu, yaptığı resimleri açtığı sosyal medya hesabında paylaşıyor.


SIFIR BEDEN
Bir ödül töreni için Kıbrıs'a gelen ünlü modacı İvana Sert bir beachte görüntülendi. Fit ve düzgün fiziğiyle herkesin ilgi odağı olan modacı, gözleri kamaştırdı. Denizi çok sevdiğini belirten Sert, "Bilenler bilir yüzmeyi çok seviyorum. Geldiğim gibi kendimi denize attım" dedi.



HAYRAN KALDI
Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma' filminin son seri çekimleri için İstanbul'a gelen Tom Cruise ve ekibi, Kapalıçarşı'da inceleme yaptı. Film ekipleri tarafından özenle incelenen yerler, Kapalıçarşı'daki Çuhacı Han, Cebeci Han, Zincirli Han'ı gezdi, daha sonra Kapalıçarşı'nın dışındaki Büyükvalide Han oldu. Hem ekip hem de Cruise özellikle Büyükvalide Han'a hayran kaldı. 291 milyon dolar bütçe ayrılan filmin konusu şimdilik gizli tutuluyor.



TATİL BAŞLASIN!
Seray Kaya, arkadaşı Ayla Er ile Çeşme'ye geldi. Yakın zamanda Mısır'a giden oyuncu, "Planlı programlı tatil yapan biri değilim. Canım nereye isterse oraya gidiyorum. Mısır'ı da merak ediyordum, o yüzden gittim. Çeşme'yi de da çok seviyorum" dedi. (Ercan AKGÜN)


KIVANÇ DEĞİL KORCAN
Korcan Kol, Çeşme'de bir beachte denizden çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, Arap bir müşterinin kendisini Kıvanç Tatlıtuğ sanıp fotoğraf çektirmek istemesi üzerine, komik anlar yaşadı. Kendisine 'Kıvanç' diye seslenen turisti kırmayıp fotoğraf çektiren Kol, "Kıvanç değil Korcan" diyerek kendini tanıttı. (Ercan AKGÜN)



GİŞE REKORU KIRDI!
Barbie, hafta sonunda gişe rekoru kırdı. 21 Temmuz Cuma günü gösterime giren film, dünya çapında 377 milyon dolarlık hasılat elde ederek 2023 yılının en iyi açılış yapan filmi oldu. Türkiye'de ise ilk üç günde 397 bin 247 seyirci tarafından izlenen film, 42 milyon 775 bin hasılat elde etti.

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