Afra Saraçoğlu tatile çıktı! Gözler Mert Ramazan Demir’i ararken o isim herkesi şaşırttı: Meğer Şevval Şahin’in eski sevgilisiyle...





ÖPÜCÜKLERE BOĞDU!

Afra Saraçoğlu, Şevval Şahin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile yaklaşık iki saat sohbet etti. Kazancıoğlu'nun sevgilisi Şevval Şahin ve Saraçoğlu'nun erkek arkadaşı Mert Ramazan Demir'in yanlarında olmaması da dikkatlerden kaçmadı.