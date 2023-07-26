Afra Saraçoğlu tatile çıktı! Gözler Mert Ramazan Demir’i ararken o isim herkesi şaşırttı: Meğer Şevval Şahin’in eski sevgilisiyle...

2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı.
2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı.
Saraçoğlu, ayrılığın ardından eski aşkının yakın arkadaşı ve aynı zamanda partneri olan Mert Ramazan Demir ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.
ÖPÜCÜKLERE BOĞDU!
Afra Saraçoğlu, Şevval Şahin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile yaklaşık iki saat sohbet etti. Kazancıoğlu'nun sevgilisi Şevval Şahin ve Saraçoğlu'nun erkek arkadaşı Mert Ramazan Demir'in yanlarında olmaması da dikkatlerden kaçmadı.
Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Şahin'in, kıskançlık krizine girdiği iddia edildi. Hatta güzel modelin sabah haberleri okur okumaz sevgilisini yanına alıp öpücüklere boğması da dikkat çekti.