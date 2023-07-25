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Türkiye kalpleri kazanıyor! Osmanlı dönemlerini ekrana taşındığı dizilere büyük beğeni

Hollywood aksiyon filmleri ile benzetme de yapılan yazıda, Osmanlı dönemlerinden Kuruluş Osman gibi melodromlarla yerel izleyici kitlesi elde edildiği de aktarıldı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023 Güncelleme 25 Temmuz 2023
Türkiye kalpleri kazanıyor! Osmanlı dönemlerini ekrana taşındığı dizilere büyük beğeni

Dizi sektöründe Türkiye son dönemde adından söz ettirmeye başladı. Özellikle Körfez ülkeleri, Balkanlar ve Latin Amerika'da Türk dizileri merakla takip ediliyor.

Özellikle Osmanlı dönemlerini ekrana taşındığı diziler dizileri hem yerli izleyiciden hem de yurt dışı takipçilerinden beğeni topluyor. Bu kapsamda ABD merkezli yayın organı Bloomberg bir analiz yayınladı.



TÜRKİYE KALPLERİ KAZANIYOR!
Yayınlanan yazıda Türkiye'nin dizi sektörü ile dünyaya hem kendini tanıttığına hem de batı hegemonyasının karşısında Türkiye'nin denge unsuru olarak pazarlandığına dikkat çekiliyor. Türkiye'nin diziler sayesinde kendini dünyaya yeni bir güç olarak pazarladığı tespitinde bulunulan yazıda, "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusunun ulaşamayacağı kadar uzaklarda da kalpleri ve akılları kazanmak istiyor" ifadelerine yer verildi.

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