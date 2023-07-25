Türkiye kalpleri kazanıyor! Osmanlı dönemlerini ekrana taşındığı dizilere büyük beğeni

Özellikle Osmanlı dönemlerini ekrana taşındığı diziler dizileri hem yerli izleyiciden hem de yurt dışı takipçilerinden beğeni topluyor. Bu kapsamda ABD merkezli yayın organı Bloomberg bir analiz yayınladı.





TÜRKİYE KALPLERİ KAZANIYOR!

Yayınlanan yazıda Türkiye'nin dizi sektörü ile dünyaya hem kendini tanıttığına hem de batı hegemonyasının karşısında Türkiye'nin denge unsuru olarak pazarlandığına dikkat çekiliyor. Türkiye'nin diziler sayesinde kendini dünyaya yeni bir güç olarak pazarladığı tespitinde bulunulan yazıda, "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusunun ulaşamayacağı kadar uzaklarda da kalpleri ve akılları kazanmak istiyor" ifadelerine yer verildi.