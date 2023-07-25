Sosyal kazanç! Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor







İŞTE O RAKAMLAR...

- Serenay Sarıkaya: 275 BİN TL (10 milyon takipçi)

- Afra Saraçoğlu: 250 BİN TL (8 milyon 200 bin takipçi)

- Fahriye Evcen: 250 BİN TL (13 milyon 600 bin takipçi)

- Demet Özdemir: 200 BİN TL (16 milyon takipçi)

- Neslihan Atagül: 200 BİN TL (14 milyon 100 bin takipçi)

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