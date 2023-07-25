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Sosyal kazanç! Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor

Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor. Paylaşım başına 275 bin TL kazanan Serenay Sarıkaya’yı, 250 bin TL ile Afra Saraçoğlu ve Fahriye Evcen takip ediyor.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023 Güncelleme 25 Temmuz 2023
Sosyal kazanç! Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor

Yer aldıkları dizilerde canlandırdıkları karakterlerle popüler olan oyuncular, reklam çekimlerinde de boy gösteriyor. Ancak güzel oyuncuların gelir kapısı bununla da sınırlı kalmıyor.

Oyuncuların Instagram'daki paylaşım başına aldığı yüksek rakamlar her geçen gün daha da yükseliyor.

KAZANÇ KAPISI!
Dizileri reyting rekoru kıran oyuncuların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayıları da buna bağlı olarak her geçen gün artıyor. Ünlü oyuncular ise bu durumu kazanç kapısına çeviriyor. 5 kadın yıldızın sosyal medya kazançları adeta "Yok artık" dedirtiyor.




İŞTE O RAKAMLAR...
- Serenay Sarıkaya: 275 BİN TL (10 milyon takipçi)
- Afra Saraçoğlu: 250 BİN TL (8 milyon 200 bin takipçi)
- Fahriye Evcen: 250 BİN TL (13 milyon 600 bin takipçi)
- Demet Özdemir: 200 BİN TL (16 milyon takipçi)
- Neslihan Atagül: 200 BİN TL (14 milyon 100 bin takipçi)

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