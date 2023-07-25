Afra Saraçoğlu tatile çıktı! Gözler Mert Ramazan Demir’i aradı

GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM!

ATV'nin sevilen dizisi Üvey Anne'nin başrol oyuncusu Kutsi, Sabah Tv'de yayınlanan "Yasemİnce İtiraflar" programına konuk oldu ve diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Dizinin ilk bölümünde karısının ölüm sahnesinden kendisine gelemediğini anlatan Kutsi, "Benim için de zor ve acıklıydı. Onu yaşamadan seyirciye o samimiyeti geçiremezsin. Birçok kişi benimle birlikte ağlamış. Orada o anda kendini, eşine ve çocuklarına adamış, yıllardır o aşkı en zirvede yaşayan bir adamın eş ruhunu kaybetmesi doğrultusunda o acıyı ben de orada hissettim. İzlediğimizde ben de gözyaşlarımı tutamadım" dedi.