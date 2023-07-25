Afra Saraçoğlu tatile çıktı! Gözler Mert Ramazan Demir’i aradı

GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM!
ATV'nin sevilen dizisi Üvey Anne'nin başrol oyuncusu Kutsi, Sabah Tv'de yayınlanan "Yasemİnce İtiraflar" programına konuk oldu ve diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Dizinin ilk bölümünde karısının ölüm sahnesinden kendisine gelemediğini anlatan Kutsi, "Benim için de zor ve acıklıydı. Onu yaşamadan seyirciye o samimiyeti geçiremezsin. Birçok kişi benimle birlikte ağlamış. Orada o anda kendini, eşine ve çocuklarına adamış, yıllardır o aşkı en zirvede yaşayan bir adamın eş ruhunu kaybetmesi doğrultusunda o acıyı ben de orada hissettim. İzlediğimizde ben de gözyaşlarımı tutamadım" dedi.
"SEVGİ İZİ" HIZ KESMEDİ!
Müge Anlı, sezon finaline girmesinin ardından 16 farklı şehirden yaşları 9 ila 85 arasında değişen 36 kaybı, Sevgi İzi sayesinde buldu. Kayıp vatandaşlar göz açıp kapayıncaya dek yuvalarına dönerken aileler derin bir nefes aldı. Hayata geçtiği günden bugüne 786 kaybı bulan Sevgi İzi projesi, yaz tatilinde de çalışmalarını soluksuz sürdürüyor. Yurdun dört bir yanından kaybolan vatandaşlar Sevgi İzi sayesinde kısa sürede bulundu.