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Afra Saraçoğlu tatile çıktı! Gözler Mert Ramazan Demir'i aradı

Arkadaşlarıyla tatile çıkan Afra Saraçoğlu’nun keyifsiz haller, dikkat çekti. Saraçoğlu'nu yanında sevgilisi Mert Ramazan Demir'in olmaması dikkat çekti. İşte sizler için derlediğimiz 25 Temmuz tarihli saklambaç haberleri...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023 Güncelleme 25 Temmuz 2023
Afra Saraçoğlu tatile çıktı! Gözler Mert Ramazan Demir’i aradı

Afra Saraçoğlu hafta sonu tatili için Bodrum'a tercih eden isimler arasındaydı. Saraçoğlu, önceki gün Yalıkavak'ta bir beachte görüntülendi. Güzel oyuncu kendini görüntüleyen gazetecileri fark edince bir an olsun locadan kalkmadı. Arkadaşlarının ısrarlarına rağmen ünlü oyuncu, gününü oturarak geçirdi. Saraçoğlu'nu yanında sevgilisi Mert Ramazan Demir'in olmaması dikkat çekti. (Evren ABDULLAHOĞLU)

GÖMLEĞİNİ ÇIKARMADI!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çeşme tatillerine devam ediyor. Gün boyu localarında oturup sohbet eden kızlar, bir süre sonra sıcaktan bunalınca denize girmeye karar verdi. Herkes bikini ve mayosuyla keyif yaparken, takımın Kübalı oyuncusu Melissa Vargas ise gömlekle durmayı tercih etti. Hem plajda hem de suyun içinde kızlarla yakın sohbette olan Vargas, duşunu da gömlekle aldı. (Ercan AKGÜN)

'ALLAN'EN SEVGİ!
Çeşme'den kopamayan Allan Hakko ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu, bir beachte aşk tazeledi. Şezlongda güneşlendikten sonra kendilerini denize atan taze çift, bir süre bakıştıktan sonra aşka geldi ve suyun içinde birbirlerine sarılıp sevgilerini gösterdi. (Ercan AKGÜN)



ROMANTİK ANLAR!
Usta oyuncu Turgut Tunçalp eşi İlay Tunçalp ile önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Tatiline devam eden başarılı oyuncu, denizde keyifli anlar geçirdi. Denizde birbirlerini öpücüklere boğan çift, romantik anlar yaşadı.



KARLAR KRALİÇESİ
Hande Ünsal geçtiğimiz akşam Tokat'ta sahne aldı. Elbisesiyle basın mensupları tarafından Karlar Kraliçesi'ne benzetilen Ünsal, "Bu aralar herkes Barbie oluyor, ben de Elsa olmak istedim" dedi. "Sizi konserler dışında pek göremiyoruz, başka neler yapıyorsunuz?" sorusuna güzel sanatçı, "Biraz da sosyal medya detoksu yaptığımı söyleyebilirim ama dönüşüm güzel olacak" yanıtını verdi.



TÜRKİYE'Yİ GEZECEK!
Serdar Ortaç, Türkiye'nin dört bir yanındaki hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Tüm konserlerinde biletleri yok satan ünlü sanatçı, sevenlerinin ilgisine kayıtsız kalamadı ve beklenen müjdeyi verdi. Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşecek olan turnenin startını ünlü sanatçı 29 Temmuz'da Altınoluk'ta verecek.

YALIN AYAK KONSER
Sertab Erener, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarıyla birlikte Bodrum'u yıktı geçti. Sevenlerinin şarkılara eşliğiyle birlikte harika sekansların yaşandığı akşamda, birbirinden güzel ve eşsiz anlar oluştu. Konserin bir bölümden yalın ayakla konserine devam eden Erener, muhteşem enerjisiyle hayranlarının kalbine bir kez daha taht kurdu.



GENÇLER ÇOŞTU!
Uzi, önceki akşam Girne'de sahne aldı. Yoğun ilgiyle karşılaşan ünlü rapçiyi, açıkhavada yaklaşık 3 bine yakın genç dinledi. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal ile sahne sırası tartışmasına giren Uzi, sahne öncesi röportaj vermek istemedi.

GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM!
ATV'nin sevilen dizisi Üvey Anne'nin başrol oyuncusu Kutsi, Sabah Tv'de yayınlanan "Yasemİnce İtiraflar" programına konuk oldu ve diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Dizinin ilk bölümünde karısının ölüm sahnesinden kendisine gelemediğini anlatan Kutsi, "Benim için de zor ve acıklıydı. Onu yaşamadan seyirciye o samimiyeti geçiremezsin. Birçok kişi benimle birlikte ağlamış. Orada o anda kendini, eşine ve çocuklarına adamış, yıllardır o aşkı en zirvede yaşayan bir adamın eş ruhunu kaybetmesi doğrultusunda o acıyı ben de orada hissettim. İzlediğimizde ben de gözyaşlarımı tutamadım" dedi.

"SEVGİ İZİ" HIZ KESMEDİ!
Müge Anlı, sezon finaline girmesinin ardından 16 farklı şehirden yaşları 9 ila 85 arasında değişen 36 kaybı, Sevgi İzi sayesinde buldu. Kayıp vatandaşlar göz açıp kapayıncaya dek yuvalarına dönerken aileler derin bir nefes aldı. Hayata geçtiği günden bugüne 786 kaybı bulan Sevgi İzi projesi, yaz tatilinde de çalışmalarını soluksuz sürdürüyor. Yurdun dört bir yanından kaybolan vatandaşlar Sevgi İzi sayesinde kısa sürede bulundu.

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