Simge Sağın kendini ödüllendirdi! 7 milyon 500 bin liraya





MİLYONLUK YATIRIM

Şimdiye kadar kazandıklarını gayrimenkule yatıran şarkıcı Berkay, duyduğuma göre iyice İzmirli olmuş. Aslen Ankaralı olan Berkay'ın ailesinin büyük bölümü yıllar önce İzmir'e taşınmış. Kardeşine Alaçatı'da bir restoran açan Berkay, kendisine de buradan bir yazlık satın almıştı. Yaz aylarının büyük bölümünü ailesi ile birlikte İzmir-Çeşme'de geçiren Berkay, geçtiğimiz sene 18 milyon lira vererek buradan arazi satın almış... Alaçatı'nın merkezine çok yakın konumda olan arazi büyük değer kazanmış. Birçok inşaat firması bu araziyi almak için teklif verseler de Berkay, bu teklifleri geri çevirmiş. Çocuklarının geleceği için bu araziyi satmama kararı almış...

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