Güzel oyuncu Mine Tugay yıllara meydan okuyor! Havuz başında paylaştığı fotoğrafa takipçileri sessiz kalamadı: "Abla niye yaşlanmıyorsun?"

Instagram'da 4 milyon takipçisi olan Mine Tugay, cesur karelerini takipçilerinin beğenisine sunuyor. Her halini paylaşan oyuncu, güzelliği ve kusursuz fiziği ile büyük beğeni alıyor. Şimdilerde yaz sezonunun tadını çıkaran oyuncu, havuz kenarından fotoğrafını paylaştı. Gelen yorumlar arasında ise bir takipçiden gelen soru dikkat çekti. Tugay'a, "Abla niye yaşlanmıyorsun?" diye soruldu. Soruyu fark eden oyuncu, "Yaş alıyorum." yanıtını verdi.
DOSTLAR BULUŞTU!
Ünlü oyuncu Metin Yıldız, tatil için soluğu Çeşme'de aldı. Tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, akşam saatlerinde yakın dostu işletmeci Evren Gemici'nin sahibi olduğu, ünlülerin uğrak yeri olan Alaçatı'daki mekanına gitti. İkili, mekan çıkışı birlikte poz vermeyi ihmal etmedi.
KIBRIS ÇIKARMASI
Şarkıcı Buray, önceki akşam özel bir otelde sahne aldı. Aslen Kıbrıslı olan şarkıcıyı, bu özel gecede sevgilisi Ezgi Şenler'de yalnız bırakmadı. Ezgi Şenler, konser bitene kadar sevgilisini sahnenin yan tarafında tek başına sandalyede oturarak izledi. Ezgi'nin ailesiyle tanıştığını açıklayan Buray, "Ezgi ile iki gün baş başa Kıbrıs'ı gezdik. Ezgi ailemle tanışıyor" diye konuştu.