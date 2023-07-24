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    Güzel oyuncu Mine Tugay yıllara meydan okuyor! Havuz başında paylaştığı fotoğrafa takipçileri sessiz kalamadı: "Abla niye yaşlanmıyorsun?"

    Havuz başında verdiği pozlarıyla yürekleri hoplatan güzel oyuncu Mine Tugay’a bir takipçisi, “Abla neden yaşlanmıyorsun?” diye sordu. Tugay da, "Yaş alıyorum" şeklinde yanıt verdi. İşte sizler için derlediğimiz 24 Temmuz TAKVİM gazetesi saklambaç haberleri...

    Yaş problemi

    Instagram'da 4 milyon takipçisi olan Mine Tugay, cesur karelerini takipçilerinin beğenisine sunuyor. Her halini paylaşan oyuncu, güzelliği ve kusursuz fiziği ile büyük beğeni alıyor. Şimdilerde yaz sezonunun tadını çıkaran oyuncu, havuz kenarından fotoğrafını paylaştı. Gelen yorumlar arasında ise bir takipçiden gelen soru dikkat çekti. Tugay'a, "Abla niye yaşlanmıyorsun?" diye soruldu. Soruyu fark eden oyuncu, "Yaş alıyorum." yanıtını verdi.

    DOSTLAR BULUŞTU!
    Ünlü oyuncu Metin Yıldız, tatil için soluğu Çeşme'de aldı. Tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, akşam saatlerinde yakın dostu işletmeci Evren Gemici'nin sahibi olduğu, ünlülerin uğrak yeri olan Alaçatı'daki mekanına gitti. İkili, mekan çıkışı birlikte poz vermeyi ihmal etmedi.



    KIBRIS ÇIKARMASI
    Şarkıcı Buray, önceki akşam özel bir otelde sahne aldı. Aslen Kıbrıslı olan şarkıcıyı, bu özel gecede sevgilisi Ezgi Şenler'de yalnız bırakmadı. Ezgi Şenler, konser bitene kadar sevgilisini sahnenin yan tarafında tek başına sandalyede oturarak izledi. Ezgi'nin ailesiyle tanıştığını açıklayan Buray, "Ezgi ile iki gün baş başa Kıbrıs'ı gezdik. Ezgi ailemle tanışıyor" diye konuştu.

        RENKLİ POZ!
        Geçen sene basketbolcu Cedi Osman ile nikah masasına oturan Ebru Şahin, tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi. Şahin, bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Renkli bikinisiyle verdiği pozları kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Şahin'e, "Allah özene bezene yaratmış" ve "Kusursuz bir fizik" gibi yorumlar geldi.

        DENİZDEN ÇIKMADI!
        Çeşme'de tatil yapan oyuncu Esra Kızıldoğan, aşırı sıcakların üstesinden gelebilmek için her fırsatta denize girip serinledi. Bir plajda görüntülenen ve gün boyunca birkaç kez bikini-mayo değiştirip suya giren Kızıldoğan, bazen tek başına bazen de arkadaşlarıyla yüzüp şezlonguna geri döndü. (Ercan AKGÜN)

        BİTMEYEN TATİL!
        Güzel oyuncu Demet Özdemir, tatilden fotoğraflarını yayınladı. Oğuzhan Koç ile sekiz ay evli kaldıktan sonra boşanan Özdemir, bikinili kareleriyle binlerce beğeni aldı. Yunanistan'da ev alan Özdemir'in adı şu sıralar orada bir mekanda tanıştığı Dj Sergio ile anılıyor. Bu sene Türkiye'de tatil yapmayan Özdemir, sezonu Mykonos'ta geçirecek gibi duruyor.


            SUYA CEMRE DÜŞTÜ!
            Sıcaklardan bunalıp Çeşme'ye kaçanlardan biri de ekranların güzel yüzü Cemre Baysel oldu. Menajeri Tuncay Altunoğlu ve bir arkadaşıyla birlikte beachlerden birine giden Baysel, önce mekan içerisinde sohbet etti ardından da dayanamayıp muhabbete serin sularda devam etti. Güneşten korunak için bir ara sadece kafaları suyun üstünde olacak şekilde denizde kalan üçlü, koyu bir konuşma trafiğinin ardından yavaş yavaş karaya doğru giderek masalarına geçti. (Ercan AKGÜN)


            MİLYONLUK YATIRIM
            Şimdiye kadar kazandıklarını gayrimenkule yatıran şarkıcı Berkay, duyduğuma göre iyice İzmirli olmuş. Aslen Ankaralı olan Berkay'ın ailesinin büyük bölümü yıllar önce İzmir'e taşınmış. Kardeşine Alaçatı'da bir restoran açan Berkay, kendisine de buradan bir yazlık satın almıştı. Yaz aylarının büyük bölümünü ailesi ile birlikte İzmir-Çeşme'de geçiren Berkay, geçtiğimiz sene 18 milyon lira vererek buradan arazi satın almış... Alaçatı'nın merkezine çok yakın konumda olan arazi büyük değer kazanmış. Birçok inşaat firması bu araziyi almak için teklif verseler de Berkay, bu teklifleri geri çevirmiş. Çocuklarının geleceği için bu araziyi satmama kararı almış...

            YERLİ 'BARBIE'
            Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı "Barbie" filmi gösterime girer girmez sinemaları ele geçirdi. Moda dünyası ise "Barbie" tarzıyla adeta taze kan buldu. Gülben Ergen de dün akşam Alanya'da verdiği konsere sarı saçları ve mavi elbisesiyle "Yerli Barbie" olarak çıktı. Binlerce kişilik şarkı söyleyen Ergen konsere gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.



                MODA ŞOV!
                Modacı Azra Polat, ilk defilesini ünlü mankenler Demet Şener ve Özge Ulusoy ile gerçekleştirdi. Kıbrıs Lord's Palace Hotel'de düzenlenen defilede podyuma çıkan Şener ve Ulusoy gazetecilerin sorularını yanıtladı. Modacı Azra Polat, "Bende ilk defilemde Türkiye'nin en iyi modelleri ile çalıştığım için çok mutluyum. Kıyafetler çok şık ve rahat" dedi. Ulusoy, "Azra'nın ilk defilesi olmasına rağmen tasarımlarını çok beğendim. İnşallah Azra' ya uğurlu gelirim" dedi. Demet Şener ise "ülkemizin Azra Polat gibi genç modacılara ihtiyacı var" İfadelerini kullandı.


                SÜPER ENERJİ!
                Ajda Pekkan, önceki akşam Çeşme'de sahne aldı. Yoğun talebin görüldüğü konserde yaklaşık beş bin müziksever konser alanını tıklım tıklım doldurarak Süperstar'ı dinledi. Fuşya rengi elbise ile sevenlerin karşısına çıkan Pekkan, muhteşem sahne performansının yanı sıra harika enerjisiyle de sevenlerinin kalbine bir kez daha taht kurdu.


                AMERİKA'DAN SONRA ETİLER!
                Amerika'da açtığı mekan ile adından söz ettiren Mert Ersin, rotayı bu kez İstanbul'a çevirdi. Ünlü işletmeci, geçtiğimiz günlerde Ara Bahçe adını verdiği ocakbaşını açtı. Ünlü isimlerin katıldığı özel gecede, Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve şarkıcı Ege gibi isimler katıldı.



                    İŞİMİN BAŞINDAYIM
                    Geçtığimiz gün kötü bir olayla gündeme gelen ünlü şef Danilo Zanna, Maslak'ta bulunan şubesinde görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Zanna, "Daha önce de söylediğim gibi her zaman şiddete karşıyım fakat böyle kötü bir olay yaşandı. Gereken şikayetleri yaptım. İşimize engel olmasına asla izin vermem. Her zaman işimin başındayım" dedi.

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                    Haberler Saklambaç Güzel oyuncu Mine Tugay yıllara meydan okuyor! Havuz başında paylaştığı fotoğrafa takipçileri sessiz kalamadı: "Abla niye yaşlanmıyorsun?"
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