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    Kubilay Aka yeni bir aşka yelken açtı! Yakışıklı oyuncu gönlünü Tuğçe Açıkgöz’e kaptırdı...

    Uzun süredir hayatında kimse olmayan yakışıklı oyuncu Kubilay Aka, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Tuğçe Açıkgöz’e kaptırdı... Bir mekanda bir araya gelen ikli yemek sonrası koyu sohbete daldı. Mekanın iç kısmında gözlerden uzak şekilde vakit geçiren ikili, gece yarısına doğru çıkış yaptı.

    Doğan Savaş
    Takvim
    Açıkgöz Kubilay

    Miray Daner ile 3 yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra aşk hayatında hareketli günler yaşayan Kubilay Aka, duracak gibi değil...

    Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile birlikte olmaya başlayan genç oyuncu, sonrasında çapkınlık yaptığı iddiası ile yollarını ayırmıştı. Kısa süren ilişkilerinden sonra pek ortalarda görünmeyen yakışıklı oyuncu, önceki akşam Tuğçe Açıkgöz ile Bağdat Caddesi'nde bulunan bir İtalyan restoranına gitti.

    Mekanda bir araya gelen ikili, yemek sonrası koyu sohbete daldı. Mekanın iç kısmında gözlerden uzak şekilde vakit geçiren ikili, gece yarısına doğru çıkış yaptı.

        Meslektaşı ile samimi yemek sonrası hesabı isteyen Açıkgöz, Kubilay Aka'ya fırsat vermeden ödemeyi yaptı. Bir süre daha oturan ikili, sonrasında mekandan birlikte çıkış yaptı.

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