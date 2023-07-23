Miray Daner ile 3 yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra aşk hayatında hareketli günler yaşayan Kubilay Aka, duracak gibi değil...
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile birlikte olmaya başlayan genç oyuncu, sonrasında çapkınlık yaptığı iddiası ile yollarını ayırmıştı. Kısa süren ilişkilerinden sonra pek ortalarda görünmeyen yakışıklı oyuncu, önceki akşam Tuğçe Açıkgöz ile Bağdat Caddesi'nde bulunan bir İtalyan restoranına gitti.
Mekanda bir araya gelen ikili, yemek sonrası koyu sohbete daldı. Mekanın iç kısmında gözlerden uzak şekilde vakit geçiren ikili, gece yarısına doğru çıkış yaptı.