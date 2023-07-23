Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile birlikte olmaya başlayan genç oyuncu, sonrasında çapkınlık yaptığı iddiası ile yollarını ayırmıştı. Kısa süren ilişkilerinden sonra pek ortalarda görünmeyen yakışıklı oyuncu, önceki akşam Tuğçe Açıkgöz ile Bağdat Caddesi'nde bulunan bir İtalyan restoranına gitti.