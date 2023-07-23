Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kerem Tümay eşi Merve Arkon’u yakın arkadaşı Birgül Metin ile aldattı! Ayrılık sonrası foto nispet pozlar....

    Sosyetenin ünlü ismi Kerem Tümay, eşi Merve Arkon’u yakın arkadaşı diş hekimi Birgül Metin ile aldattı. Ayrılık sonrası evlenen Tümay ile Metin, evliliklerinin birinci yılında paylaştığı fotoğrafa ise ‘Birlikte daha güçlüyüz’’ notuyla gönderme yaptı...

    Foto-nispet

    Turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Kerem Tümay, eşi Merve Arkon'u diş hekimi Birgül Metin'le aldatmış, çift bunun üzerine ayrılmıştı. Geçtiğimiz yaz bu haber sosyeteye bomba gibi düşmüştü.

    Çünkü Birgül Metin, Merve Arkon'un yakın arkadaşı, hatta sırdaşıydı. Hem eşinin hem de arkadaşının ihanetine uğrayan Merve Hanım, bu olayı affetmemiş, hemen boşanma davası açmıştı.

    Olaylı çift, geçen yıl 7 Temmuz'da Karadağ'da konsoloslukta evlenmişti. Evliliklerinin birinci yılında Birgül Metin-Kerem Tümay çifti, mutluluklarını sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmedi. Birgül Metin, her ikisinin beyaz giydiği nikah pozunu, "Birlikte daha güçlüyüz" diyerek paylaştı.

        Eski eşe gönderme olarak olarak yorumlanan bu sözlere, Merve Arkon'un nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu. Iddialara göre Birgül Metin, Merve Arkon'un uzun yıllardır diş hekimiymiş. Arkon'un, şakayla karışık yakın çevresine, "kadına hem para verdik, yetmedi üstüne bir de kocayı verdik" yorumunu yaptığı öğrenildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Promosyona Temmuz zammı
        Haberler Saklambaç Kerem Tümay eşi Merve Arkon’u yakın arkadaşı Birgül Metin ile aldattı! Ayrılık sonrası foto nispet pozlar....
            loading
            SON DAKİKA