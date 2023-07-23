Kerem Tümay eşi Merve Arkon’u yakın arkadaşı Birgül Metin ile aldattı! Ayrılık sonrası foto nispet pozlar....

Turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Kerem Tümay, eşi Merve Arkon'u diş hekimi Birgül Metin'le aldatmış, çift bunun üzerine ayrılmıştı. Geçtiğimiz yaz bu haber sosyeteye bomba gibi düşmüştü.
Çünkü Birgül Metin, Merve Arkon'un yakın arkadaşı, hatta sırdaşıydı. Hem eşinin hem de arkadaşının ihanetine uğrayan Merve Hanım, bu olayı affetmemiş, hemen boşanma davası açmıştı.
Olaylı çift, geçen yıl 7 Temmuz'da Karadağ'da konsoloslukta evlenmişti. Evliliklerinin birinci yılında Birgül Metin-Kerem Tümay çifti, mutluluklarını sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmedi. Birgül Metin, her ikisinin beyaz giydiği nikah pozunu, "Birlikte daha güçlüyüz" diyerek paylaştı.