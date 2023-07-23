Kerem Tümay eşi Merve Arkon’u yakın arkadaşı Birgül Metin ile aldattı! Ayrılık sonrası foto nispet pozlar....

Eski eşe gönderme olarak olarak yorumlanan bu sözlere, Merve Arkon'un nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu. Iddialara göre Birgül Metin, Merve Arkon'un uzun yıllardır diş hekimiymiş. Arkon'un, şakayla karışık yakın çevresine, "kadına hem para verdik, yetmedi üstüne bir de kocayı verdik" yorumunu yaptığı öğrenildi.

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