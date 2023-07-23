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    Akdeniz sıcağı! ünlü bir markanın ‘Akdeniz’ koleksiyonunu saygın isimlerle buluşturdu

    Dünyanın en saygın dergilerinden Vogue Türkiye, ünlü bir markanın ‘Akdeniz’ koleksiyonunu saygın isimlerle buluşturdu... Sıcak bir yaz gecesinde gerçekleşen etkinlikte, davetlilere İtalyan stilini yansıtan büyülü bir atmosfer sunuldu.

    Akdeniz sıcağı

    Bulgarı, Vogue Türkiye ile Villa Karya Bodrum'da 2023 Yaz sezonuna damgasını vuran çok özel bir akşam yemeğine ev sahipliği yaptı.

    20 Temmuz Perşembe akşamı Bodrum'un bir kaleydoskop gibi tüm güzelliğiyle kendini gösterdiği sıcak bir yaz gecesinde gerçekleşen etkinlikte, davetlilere İtalyan stilini yansıtan büyülü bir atmosfer sunuldu.



    Bu özel buluşmaya Afra Saraçoğlu ve Büşra Develi, BULGARI Yüksek Mücevhercilik Mediterranea Koleksiyonu'ndan çok özel parçalarla katıldı. Gecenin diğer konukları arasında Buse Terim, Cansu Akın, Dila Tarkan, Ece Sükan, Emir Bahadır, Lara Paşalı, Murat Pilevneli, Nur Bilen Yavuzer, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Sibil Çetinkaya, Yasemin Öğün ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimler de vardı.



        Akdeniz'in canlı ve eşsiz güzelliğine saygı duruşu niteliğindeki BULGARI Mediterranea Koleksiyonu'na ithafen yapılan bu özel gece, BULGARI İtalya ve Türkiye Genel Müdürü Renato Munafò ve Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Debora Zakuto'nun açılış konuşmalarıyla başladı.

        Davetlilerin şıklığı ve mücevherlerin ışıltısının göz kamaştırdığı etkinlik, DJ performansı eşliğinde bir kokteylin ardından Bade Karakoç'un canlı sahne performansı sergilediği akşam yemeğiyle devam etti.

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