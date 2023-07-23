Akdeniz sıcağı! ünlü bir markanın ‘Akdeniz’ koleksiyonunu saygın isimlerle buluşturdu

Bulgarı, Vogue Türkiye ile Villa Karya Bodrum'da 2023 Yaz sezonuna damgasını vuran çok özel bir akşam yemeğine ev sahipliği yaptı.
20 Temmuz Perşembe akşamı Bodrum'un bir kaleydoskop gibi tüm güzelliğiyle kendini gösterdiği sıcak bir yaz gecesinde gerçekleşen etkinlikte, davetlilere İtalyan stilini yansıtan büyülü bir atmosfer sunuldu.
Bu özel buluşmaya Afra Saraçoğlu ve Büşra Develi, BULGARI Yüksek Mücevhercilik Mediterranea Koleksiyonu'ndan çok özel parçalarla katıldı. Gecenin diğer konukları arasında Buse Terim, Cansu Akın, Dila Tarkan, Ece Sükan, Emir Bahadır, Lara Paşalı, Murat Pilevneli, Nur Bilen Yavuzer, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Sibil Çetinkaya, Yasemin Öğün ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimler de vardı.