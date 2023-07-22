Ünlü popçu Hande Yener Bodrum'u salladı! Konserde giydiği pembe mini şortuyla beğenileri topladı





ORGANİK HAYATA GEÇTİ!

Güzeloyuncu Gizem Karaca geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Geçtiğimiz aylarda köy hayatına geçtiğine dair haberler çıkan Karaca, "Tatili bırakıp geldim. Organik beslenme ve organik tarım yapıyorum ama ufak ufak... Tarım arazim yok ama kendi bahçemde bir şeyler yapıyorum" dedi. Yaşantısını İzmir'de sürdüren Karaca, "Bu aylarda bütün arkadaşlarım orada oluyor. Yönetmenler, yapımcılar, oyuncular... Hep beraber vakit geçiriyoruz. Bol bol denize giriyorum. Sezon başlamadan bu anların tadını çıkartıyoruz" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)