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    Ünlü popçu Hande Yener Bodrum'u salladı! Konserde giydiği pembe mini şortuyla beğenileri topladı

    Güzel popçu Hande Yener yaz sezonunun başlamasıyla konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Hande Yener'in tercih ettiği sahne kıyafetleri dikkatleri üzerine çekti. İşte sizler için derlediğimiz 22 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi saklambaç haberleri...

    Takvim
    Pempe şeker!

    Afrodizyak albümüyle müzik listesinde zirveden inmeyen Hande Yener yazın en çok konser sayısı ile rekor kırdığı konser maratonuna hızını kesmeden devam ediyor. Yener, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahne aldı. Türkiye'nin en güçlü yorumcularından biri olan Yener, sahne performansı ile büyüledi. Pembe mini şortu ve ceketiyle güzelliğiyle büyüleyen Yener, beğeni topladı.


    BOL KAHKAHALI KONSER
    Nükhet Duru ve Cenk Eren, geçtiğimiz akşam Çeşme'de sahne aldı. Ünlü ikili, kendilerini dinlemeye gelen müzikseverlere müzik ziyafeti çekti. Söyledikleri şarkılar kadar sahnede sürekli birbirlerine takılarak şakalaşan muhteşem ikili, "Konser tadında standup yapıyoruz. Buda bizim yeni konseptimiz" diyerek hayranlarını kahkahaya boğdu.



    TURNE BAŞLIYOR!
    30 yıl aradan sonra, geçtiğimiz yıl sahnelere dönen Türk pop müziğinin efsane grubu İzel-Çelik-Ercan, geri dönüşlerini Türkiye turnesiyle taçlandıracak. Ünlü grubun Türkiye turnesinin tarihleri de açıklandı. Muğla, Bursa, İzmir, Denizli, Antalya, Mersin, Adana ve Gaziantep olmak üzere 9 farklı ilde 15 konser verecek.



        BABASININ İZİNDE!
        İbrahim Kutluay, önceki gün Zincirlikuyu'nda görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan başarılı isim bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Kendisi gibi basketbol sporunu seçen oğlu Ömer Kutluay ile yakından ilgilendiğini söyleyen Kutluay "Keyifli, güzel bir yaz geçiyor. Ömer ile birlikte hem tatil yapıyoruz hem de bu süreçte antrenmanlarımıza aksatmadan devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

        FUNDA ARAR ESİNTİSİ!
        Bodrum Yalıkavak'ta önceki akşam Funda Arar sahne aldı. Sahneye "Yak Gel" parçası ile giriş yapan güzel sanatçı, özel bir tasarımcı imzalı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Arar, "Sıcak bir Bodrum akşamında kendi rüzgarımızı kendimiz yapacağız" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Arar, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.



        SAÇ PROBLEMİ!
        Yaz tatilini genelde Çeşme'de geçirmeyi tercih eden oyuncu Esra Ruşan, bir plajda arkadaşıyla denize girdi. Denizde yüzdükten sonra arkadaşıyla şezlongda bir şeyler yiyen Ruşan, yeniden suya girerken saçlarının birbirine dolaşması üzerine onları çözmekle uğraştı. Bir süre saçlarını düzeltmeye çalışan Ruşan, sorunu halledince yeniden denize girdi. (Ercan AKGÜN)


            YOLLARA DÜŞECEK!
            Ümit Erdim önceki gün İstinye'deydi. Erdim, yaz planları ve yeni projeleri sorulunca, "Büyük bir araç firması ile anlaşma yaptım. Kamyonet ile 10 günde 5 şehir gezeceğim ve neredeyse 3 bin kilometre yol yapacağım" dedi.



            ORGANİK HAYATA GEÇTİ!
            Güzeloyuncu Gizem Karaca geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Geçtiğimiz aylarda köy hayatına geçtiğine dair haberler çıkan Karaca, "Tatili bırakıp geldim. Organik beslenme ve organik tarım yapıyorum ama ufak ufak... Tarım arazim yok ama kendi bahçemde bir şeyler yapıyorum" dedi. Yaşantısını İzmir'de sürdüren Karaca, "Bu aylarda bütün arkadaşlarım orada oluyor. Yönetmenler, yapımcılar, oyuncular... Hep beraber vakit geçiriyoruz. Bol bol denize giriyorum. Sezon başlamadan bu anların tadını çıkartıyoruz" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)



            ALT ÜST ETTİ!
            Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin geçtiğimiz gün İstanbul'da bir davette ortaya çıktı. Ayvalık'ta butik otel açan Biricik, "Otelimiz için neler yapabileceğime bakıyoruz. İşlerimizi ilerletmeye çalışıyoruz. Yeni dizi projesi için acele etmiyorum. Biraz dinlenmek işitiyorum dedi." dedi. Kıyafeti ile de dikkat çeken Biricik, arkasında 'Alt Üst' yazan gömleğiyle de herkesi şaşırttı. (Doğan SAVAŞ)

                ALIŞVERİŞ TURU
                Futbolcu Aycan Yanaç, geçtiğimiz gün Maslak'ta bir AVM objektiflere yansıdı. Başarılarıyla adından sık sık söz ettiren Yanaç, önce arkadaşıyla kahve içti sonra da alışveriş turuna çıktı. Muhabirlerle de sohbet eden Yanaç, "Şu sıralar dinleniyorum, yakında yeni projeler olacak. Her şey bildiğiniz gibi yolunda" dedi.

                KISMETSE OLUR
                İrem Helvacıoğlu geçtiğimiz gün bir davette boy gösterdi. Soruları yanıtlayan Helvacıoğlu, "Tatil yaptım, çok güzel geçti. Tekrar tatile gidebilirim" dedi. Aşk hayatıyla ilgili de konuşan oyuncu, "Şu an hiç onları düşünmüyorum. Kısmetse olur bu işler" diyerek kalbinin kapılarının açık olduğunu dile getirdi. ( Doğan SAVAŞ)



                ŞAMPİYONLAR TATİLDE!
                Milletler Ligi Finali'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, tatil için soluğu Çeşme'de aldı. Bir beache gelen Filenin Sultanları, mekan müşterilerinin de yakın markajındaydı. Müşterilerden bazıları cep telefonlarıyla ünlü sporcuların fotoğrafını çekemeden edemedi. Şampiyonluk sevinci yaşayan Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve arkadaşlarının denizde hayli neşeli olduğu gözlendi. Kendilerini çeken magazincileri fark eden kızlar, birbirlerini uyarırken bir taraftan da el sallayarak poz verdi. (Ercan AKGÜN)

                    ZARA RÜZGARI!
                    Zara, Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi'nde bu sezon sevenleriyle ilk kez bir araya geldi. Zengin repertuvarıyla dinleyicisini mest eden başarılı sanatçı, söylediği türkülerle yüreklere dokunurken, hareketli parçalarıyla da sevenlerini yerine oturtmadı.



                    DÜET GELİYOR!
                    Eypio, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yakın zamanda çıkacak albümünden bahseden rapçi, "Çok Güzel bir albüm yaptık. Harika da bir düetimiz var. Sağ olsun Kibariye abla bizi kırmadı. Kendisi şarkıyı harika okudu, süper bir performans sergiledi" dedi.

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                    Özdağ’dan bir bomba daha!
                    Haberler Saklambaç Ünlü popçu Hande Yener Bodrum'u salladı! Konserde giydiği pembe mini şortuyla beğenileri topladı
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