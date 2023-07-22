Ünlü popçu Hande Yener Bodrum'u salladı! Konserde giydiği pembe mini şortuyla beğenileri topladı

Afrodizyak albümüyle müzik listesinde zirveden inmeyen Hande Yener yazın en çok konser sayısı ile rekor kırdığı konser maratonuna hızını kesmeden devam ediyor. Yener, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahne aldı. Türkiye'nin en güçlü yorumcularından biri olan Yener, sahne performansı ile büyüledi. Pembe mini şortu ve ceketiyle güzelliğiyle büyüleyen Yener, beğeni topladı.
BOL KAHKAHALI KONSER
Nükhet Duru ve Cenk Eren, geçtiğimiz akşam Çeşme'de sahne aldı. Ünlü ikili, kendilerini dinlemeye gelen müzikseverlere müzik ziyafeti çekti. Söyledikleri şarkılar kadar sahnede sürekli birbirlerine takılarak şakalaşan muhteşem ikili, "Konser tadında standup yapıyoruz. Buda bizim yeni konseptimiz" diyerek hayranlarını kahkahaya boğdu.
TURNE BAŞLIYOR!
30 yıl aradan sonra, geçtiğimiz yıl sahnelere dönen Türk pop müziğinin efsane grubu İzel-Çelik-Ercan, geri dönüşlerini Türkiye turnesiyle taçlandıracak. Ünlü grubun Türkiye turnesinin tarihleri de açıklandı. Muğla, Bursa, İzmir, Denizli, Antalya, Mersin, Adana ve Gaziantep olmak üzere 9 farklı ilde 15 konser verecek.