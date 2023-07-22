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    "Soulful Journey” de ünlüler geçidi! Büşra Develi, Melisa Tapan, Gökçe Bahadır...

    GQ Türkiye’nin yaza dair en yeni hikayesi “Soulful Journey” etkinliği, 14-16 Temmuz tarihlerinde Çeşme’nin en popüler plajı Before Sunset’te gerçekleşti. Şıklık yarışının yaşandığı davete ünlü isimler akıntı etti.

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    Soulful Journey” büyüledi!

    Üç gün süren "Soulful Journey" etkinliği bir otomotiv firması sponsorluğunda düzenlendi. Konuklar sanat, gastronomi ve eğlenceye doydu.

    Torbalı'daki Key Museum'da başlayıp özel mekanda devam eden etkinliğe Büşra Develi, Melisa Tapan, Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, Gizem Karaca, Ekin Mert Daymaz, Yağmur Tanrısevsin, Sinem Ünsal ve Çağla Şimşek gibi ünlü isimler katıldı.


    DENİZ, KUM VE GÜNEŞ
    GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur ve özel bir otomotiv firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Özgörkey, hoş geldin yemeğini ve partisini çok sevilen Elefante gecesinde verdi. Harika yemekler ve müzikler eşliğinde geçen gecenin ardından konuklar deniz, kum ve güneş keyfinin yanı sıra sabah yogasından sanat atölyesine, bir otomobil markasının en yeni ve lüks modeli i7 ile test sürüşüyle unutulmaz anlar yaşadı.

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    Özdağ’dan bir bomba daha!
    Haberler Saklambaç "Soulful Journey” de ünlüler geçidi! Büşra Develi, Melisa Tapan, Gökçe Bahadır...
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