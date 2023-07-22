"Soulful Journey” de ünlüler geçidi! Büşra Develi, Melisa Tapan, Gökçe Bahadır...



DENİZ, KUM VE GÜNEŞ

GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur ve özel bir otomotiv firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Özgörkey, hoş geldin yemeğini ve partisini çok sevilen Elefante gecesinde verdi. Harika yemekler ve müzikler eşliğinde geçen gecenin ardından konuklar deniz, kum ve güneş keyfinin yanı sıra sabah yogasından sanat atölyesine, bir otomobil markasının en yeni ve lüks modeli i7 ile test sürüşüyle unutulmaz anlar yaşadı.

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