"Soulful Journey” de ünlüler geçidi! Büşra Develi, Melisa Tapan, Gökçe Bahadır...

Üç gün süren "Soulful Journey" etkinliği bir otomotiv firması sponsorluğunda düzenlendi. Konuklar sanat, gastronomi ve eğlenceye doydu.
Torbalı'daki Key Museum'da başlayıp özel mekanda devam eden etkinliğe Büşra Develi, Melisa Tapan, Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, Gizem Karaca, Ekin Mert Daymaz, Yağmur Tanrısevsin, Sinem Ünsal ve Çağla Şimşek gibi ünlü isimler katıldı.
DENİZ, KUM VE GÜNEŞ
GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur ve özel bir otomotiv firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Özgörkey, hoş geldin yemeğini ve partisini çok sevilen Elefante gecesinde verdi. Harika yemekler ve müzikler eşliğinde geçen gecenin ardından konuklar deniz, kum ve güneş keyfinin yanı sıra sabah yogasından sanat atölyesine, bir otomobil markasının en yeni ve lüks modeli i7 ile test sürüşüyle unutulmaz anlar yaşadı.