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    Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir vites yükseltti! "Önümüzdeki yaz Los Angeles'a oyunculuk okuluna gideceğim."

    Oyunculuğuyla göz dolduran Bestemsu Özdemir vites yükseltti. Dünya çapında bir oyuncu olmak isteyen Özdemir, "Bunun için kendime yatırım yapıyorum; önümüzdeki yaz Los Angeles'a oyunculuk okuluna gideceğim."

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    Evliliğin eşiğinden dönen ve şu sıralar adı yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le anılan Bestemsu Özdemir, bir dergiye samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, "Estetik yaptırmıyorum çünkü oyuncu olarak mimiksiz nasıl oynanır bilemiyorum" diyerek eski bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

    AMERİKA YOLCUSU!
    Hayallerinin büyük olduğunu da söyleyen oyuncu, "Amerika'da da oyunculuk yapmak istiyorum. Bunun için kendime yatırım yapıyorum; önümüzdeki yaz Los Angeles'a oyunculuk okuluna gideceğim. Kendimi sınırlamak istemiyorum" diye konuştu.

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    Özdağ’dan bir bomba daha!
    Haberler Saklambaç Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir vites yükseltti! "Önümüzdeki yaz Los Angeles'a oyunculuk okuluna gideceğim."
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