Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir vites yükseltti! "Önümüzdeki yaz Los Angeles'a oyunculuk okuluna gideceğim."

AMERİKA YOLCUSU!

Hayallerinin büyük olduğunu da söyleyen oyuncu, "Amerika'da da oyunculuk yapmak istiyorum. Bunun için kendime yatırım yapıyorum; önümüzdeki yaz Los Angeles'a oyunculuk okuluna gideceğim. Kendimi sınırlamak istemiyorum" diye konuştu.

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