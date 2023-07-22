Eski çalışanları tarafından darp edilen Danilo Zanna'dan darp önlemi! Artık korumayla geziyor

İtalyan şef Danilo Zanna, İstanbul Sarıyer'de işlettiği restoranda çalıştıkları belirlenen iki kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırı anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilmişti.
Görüntülerde, iki kişinin Zanna'ya tekme ve yumruklarla saldırdığı ve Zanna'nın da kendisine saldıranlara karşılık verdiği görülmüştü. Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri İtalyan Şef ve ona saldıranları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürmüştü.
ÖNLEMİNİ ALDI!
Yemek programı jüri üyeliği ile tanınan ünlü Zanna ve sevgilisi, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz olay hakkında konuşan İtalyan şef, "Konuyla ilgili şikayetçi oldum, bundan sonraki süreç hakkında ilerleyen zamanda bilgi veririm" demekle yetindi. Öte yandan Zanna'nın bu olaydan sonra koruma ile gezmesi de gözlerden kaçmadı. Korumasız sokağa adım atmayan ünlü şef, bir süre hayatına böyle devam edecek. Sevgilisi ile alışverişe çıkan İtalyan şefi, yeni koruması adım adım takip etti.,