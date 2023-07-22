Eski çalışanları tarafından darp edilen Danilo Zanna'dan darp önlemi! Artık korumayla geziyor

İtalyan şef Danilo Zanna, İstanbul Sarıyer'de işlettiği restoranda çalıştıkları belirlenen iki kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırı anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilmişti.

Görüntülerde, iki kişinin Zanna'ya tekme ve yumruklarla saldırdığı ve Zanna'nın da kendisine saldıranlara karşılık verdiği görülmüştü. Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri İtalyan Şef ve ona saldıranları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürmüştü.