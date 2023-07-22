Bir post başına milyonlar alıyorlar! Miktarlar dudak uçuklattı, ilk sıradaki isim şaşırttı...

Futbol dünyasının Portekizli starı Cristiano Ronaldo, Amerikalı model Kylie Jenner'ı geçerek bir sosyal medya platformunun en çok kazanan ismi haline geldi. Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Ronaldo, sponsorlu gönderilerle elde ettiği gelirle birinci sıraya yerleşti.

Güncel verilere göre, her sponsorlu gönderi başına tam 2 milyon 397 bin dolar (65 milyon TL) kazanan Ronaldo, bu başarıyla Kylie Jenner'ı geride bıraktı. Daha önce popüler sosyal medya plaftormunun en çok kazanan ismi olan Kylie Jenner ise 1 milyon 895 bin dolar (51 milyon TL) kazanarak ikinci sıraya geriledi.