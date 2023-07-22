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    Bir post başına milyonlar alıyorlar! Miktarlar dudak uçuklattı, ilk sıradaki isim şaşırttı...

    Cristiano Ronaldo, sosyal medyada Kylie Jenner ve Selena Gomez gibi isimleri geride bırakarak en çok kazanan isim oldu. Portekizli yıldız, sponsorlu gönderi başına 2 milyon 397 bin dolar kazanarak zirveye çıktı.

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    Sosyal Kazanç!

    Bir sosyal medya platformu dünyanın en ünlü yıldızları arasındaki rekabeti bir kez daha alevlendirdi. 25 yaşındaki Jenner'in popüler bir sosyal medya platformunda 397 milyon takipçisi bulunuyor.

    Futbol dünyasının Portekizli starı Cristiano Ronaldo, Amerikalı model Kylie Jenner'ı geçerek bir sosyal medya platformunun en çok kazanan ismi haline geldi. Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Ronaldo, sponsorlu gönderilerle elde ettiği gelirle birinci sıraya yerleşti.

    Güncel verilere göre, her sponsorlu gönderi başına tam 2 milyon 397 bin dolar (65 milyon TL) kazanan Ronaldo, bu başarıyla Kylie Jenner'ı geride bıraktı. Daha önce popüler sosyal medya plaftormunun en çok kazanan ismi olan Kylie Jenner ise 1 milyon 895 bin dolar (51 milyon TL) kazanarak ikinci sıraya geriledi.

    MESSI ÜÇÜNCÜ SIRADA
    The Sun'ın yaptığı listeye göre, üçüncüsü sırada, sponsorlu bir gönderi için 1 milyon 777 bin dolar (47 milyon TL) kazanan 36 yaşındaki futbolcu Lionel Messi var. Listenin dördüncü sırasında ise 1 milyon 735 bin dolar (47 milyon TL) kazanan 30 yaşındaki şarkıcı Selena Gomez yer aldı.

        51 yaşındaki aktör Dwayne Johnson da 1 milyon 713 dolar (46 milyon TL) kazancı ile onları takip etti. Dwayne Johnson, 387 milyon üzerindeki takipçi sayısıyla sosyal medyada en fazla ilgi gösterilen ünlüleri arasında...


        Selena Gomez, hem sahnelerinden hem de sosyal medyadan kazandıklarıyla dudak uçuklatıyor.

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        Haberler Saklambaç Bir post başına milyonlar alıyorlar! Miktarlar dudak uçuklattı, ilk sıradaki isim şaşırttı...
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