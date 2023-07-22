8 yıllık evliliklerini sonlandıran Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında İmalı paylaşımlar bitmiyor: Bin kere mazlum olmak...

ŞAKRAK'I İŞARET ETTİ!

Tatilden dönen Ceyda Düvenci, geçtiğimiz gün bir davete katıldı. Şık görüntüsüyle dikkat çeken güzel oyuncu, gazetecilerle konuşmamak için elinde geleni yapsa da kurtulamadı. "Boşanmayı ben istemedim" sözleriyle çok konuşulan güzel oyuncu, bu soruların gelmesi üzerine yanıtlamak istemedi.

Soruların muhatabının kendisi olmadığı dile getiren Düvenci, yine Şakrak'ı işaret etti.



Şakrak da sosyal medya hesabından yaptığı imalı paylaşımla dikkat çekti.