8 yıllık evliliklerini sonlandıran Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında İmalı paylaşımlar bitmiyor: Bin kere mazlum olmak...

"Boşanmayı ben istemedim" diyen Ceyda Düvenci, bir davette ortaya çıktı. 8 YILLIK eşi Bülent Şakrak'tan neden ayrıldığı sorulunca öfkeye kapıldı: Bunu ona sorun, cevaplasın! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak geçtiğimiz haftalarda anlaşmaları olarak boşanmıştı.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Düvenci ve Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri tek celsede bitmişti.
Şakrak istediği için boşanma kararı alan güzel oyuncu, evliliğinin bitmesinin ardından yaptığı imalı paylaşımlarla dikkat çekiyordu. Boşanma sonrası tatile giden ve "İyileştiğin anları unutma" notuyla pozlarını paylaşan Düvenci, kötü günleri unutmayı çalışıyordu.
ŞAKRAK'I İŞARET ETTİ!
Tatilden dönen Ceyda Düvenci, geçtiğimiz gün bir davete katıldı. Şık görüntüsüyle dikkat çeken güzel oyuncu, gazetecilerle konuşmamak için elinde geleni yapsa da kurtulamadı. "Boşanmayı ben istemedim" sözleriyle çok konuşulan güzel oyuncu, bu soruların gelmesi üzerine yanıtlamak istemedi.
Soruların muhatabının kendisi olmadığı dile getiren Düvenci, yine Şakrak'ı işaret etti.
Şakrak da sosyal medya hesabından yaptığı imalı paylaşımla dikkat çekti.