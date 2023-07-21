Abla Nilüfer Yıldırım ile sık sık bir araya gelen ve fırsat buldukça görüşen Pınar Deniz, anne Seyhan Yıldırım'la da görüşmeye başladı. Bu arada Kaan Yıldırım ile ilişkileri evliliğe doğru giden Pınar Deniz, anne Seyhan Yıldırım'ı da sosyal medyadan takip etmeye başladı.

Güzel oyuncuya, "Aileye girdin", "Yakında nikah bekliyoruz" ve "Müstakbel kayınvalidenin de gözüne girdin" gibi yorumlar yapıldı.Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Müstakbel kaynanası Seyhan Yıldırım ile tanıştı. Kısa sürede kaynaştı. Hatta ikili, sosyal medyadan takipleşmeye başladı.