Ünlü popçu Mustafa Sandal'a hırsızlık şoku! Şarkısını izinsiz kullanan şarkıcıya fena yükseldi: Almanlar şarkımızı çalmış

Bir takipçim gönderdi. YouTube'da 1.9 milyon izlenmiş telifsiz, bedelsiz. Oh ne ala! Usulüyle istese verirdik ama şarkıyı bire bir çalmak hiç olmamış! Avukatım ilgilenecek" ifadelerini kullandı. Çalınan şarkısını Youtube'da dinleyen Mustafa Sandal, gördükleri karşısında bir hayli şaşırdı.

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