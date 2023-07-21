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    Ünlü popçu Mustafa Sandal'a hırsızlık şoku! Şarkısını izinsiz kullanan şarkıcıya fena yükseldi: Almanlar şarkımızı çalmış

    Mustafa Sandal, Almanya’da yaşayan Payman adlı şarkıcının kendisine ait “İsyankar” parçasını izinsiz kullanması karşısında çılgına döndü. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Mustafa Sandal "Oh ne ala! Usulüyle istese verirdik ama şarkıyı bire bir çalmak hiç olmamış!"

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    İsyankar Musti!

    90'lar ve 2000'lerin başında birçok hit parçada imzası bulunan Mustafa Sandal, Almanya'da yaşayan Payman ismindeki şarkıcının kendisine ait 'İsyankar' şarkısının melodisini izinsiz kullanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

    "TÜRKÇE DE EKLEMİŞLER"
    Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından Payman'ın 'İst Mir Egal' adlı şarkısının klibini paylaştı. Sandal, paylaşımında "Almanlar şarkımızı çalmış söylemiyorsunuz! Türkçe iki kelime de eklemler.

    Bir takipçim gönderdi. YouTube'da 1.9 milyon izlenm telifsiz, bedelsiz. Oh ne ala! Usulüyle istese verirdik ama şarkıyı bire bir çalmak hiç olmamış! Avukatım ilgilenecek" ifadelerini kullandı. Çalınan şarkısını Youtube'da dinleyen Mustafa Sandal, gördükleri karşısında bir hayli şaşırdı.

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    Haberler Saklambaç Ünlü popçu Mustafa Sandal'a hırsızlık şoku! Şarkısını izinsiz kullanan şarkıcıya fena yükseldi: Almanlar şarkımızı çalmış
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