Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı T.T. "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını duyurmasının ardından tesettüre girdiği haberleriyle gündem olmuştu.
Geçtiğimiz aylarda nişanlısı Burak Kalfa'dan ayrılan T.T. bu kez nişanlısı hakkında şok eden itiraflarda bulundu. Şiddete maruz kaldığını dile getiren T., Kalfa hakkında uzaklaştırma kararı aldığını dile getirdi.
GEMİLERİ YAKTIM!
Sosyal medyadan paylaşım yapan T.T., "Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalamayacağım! Senin nasıl bir adam olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp 'Şimdi dediğim mekana çıkacaksın' dediğin günler için, adımı kullandığın günler için, annemi, babamı ve beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık!" sözlerine yer verdi.