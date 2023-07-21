GEMİLERİ YAKTIM!

Sosyal medyadan paylaşım yapan T.T., "Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalamayacağım! Senin nasıl bir adam olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp 'Şimdi dediğim mekana çıkacaksın' dediğin günler için, adımı kullandığın günler için, annemi, babamı ve beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık!" sözlerine yer verdi.