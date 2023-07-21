Boşandı boşanıyorlar derken oyuncu Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz aşk tazeledi!

Son zamanlarda boşanacaklarıyla ilgili haberler çıkan oyuncu Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz, Çeşme'de baş başa tatilde görüntülendi. İkili, romantik halleriyle adeta boşanma haberlerini yalanlar gibiydi.
Uzun süre yüzdükten sonra iskeleye çıkan Yıldız, elinde havluyla eşinin gelmesini bekledi. Merdivenlerden çıkan Yılmaz'ı havluyla sarıp kurulayan Yıldız, bu hareketiyle takdir topladı. (Ercan AKGÜN)
SULU DOĞUM GÜNÜ
Murat Kurşun, gittiği Bodrum tatilinde eşine sürpriz doğum gününü partisi yaptı. Önceki gün Cennet Koyu'na demirledikleri teknesinde eşi Asena Kurşun'un 30. yaşını kutladılar. Pasta kesen Kurşun ailesi, keyifli dakikalar geçirdi. Eşini tebrik eden Kurşun, teknenin arka kısmına geçtiğinde Asena Kurşun'dan sulu bir şaka geldi. Kurşun'u iterek suya düşüren Asena Kurşun'a eşinden hemen karşılık geldi. Kurşun, tekneye çıkar çıkmaz eşini suya itip kahkaha attı. (Evren ABDULLAHOĞLU)