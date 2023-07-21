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    Boşandı boşanıyorlar derken oyuncu Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz aşk tazeledi!

    Son zamanlarda isimleri 'boşanıyorlar' haberleriyle sık sık anılan oyuncu Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz çeşmede yakalandı. İkilinin samimi anları kameraya yansıdı. İşte sizler için derlediğimiz 21 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi saklambaç haberleri...

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    Aşk tazelediler

    Son zamanlarda boşanacaklarıyla ilgili haberler çıkan oyuncu Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz, Çeşme'de baş başa tatilde görüntülendi. İkili, romantik halleriyle adeta boşanma haberlerini yalanlar gibiydi.

    Uzun süre yüzdükten sonra iskeleye çıkan Yıldız, elinde havluyla eşinin gelmesini bekledi. Merdivenlerden çıkan Yılmaz'ı havluyla sarıp kurulayan Yıldız, bu hareketiyle takdir topladı. (Ercan AKGÜN)



    SULU DOĞUM GÜNÜ
    Murat Kurşun, gittiği Bodrum tatilinde eşine sürpriz doğum gününü partisi yaptı. Önceki gün Cennet Koyu'na demirledikleri teknesinde eşi Asena Kurşun'un 30. yaşını kutladılar. Pasta kesen Kurşun ailesi, keyifli dakikalar geçirdi. Eşini tebrik eden Kurşun, teknenin arka kısmına geçtiğinde Asena Kurşun'dan sulu bir şaka geldi. Kurşun'u iterek suya düşüren Asena Kurşun'a eşinden hemen karşılık geldi. Kurşun, tekneye çıkar çıkmaz eşini suya itip kahkaha attı. (Evren ABDULLAHOĞLU)



        AYRILSAK DA BERABERİZ
        Aşkın Nur Yengi Alaçatı sevenleriyle buluştu. Mekana gelenler arasında eski eşi Haluk Bilginer ve kızları Nazlı da vardı. Sahne önünde oturan Bilginer, eski eşini hayranlıkla izlerken, şarkıların çoğuna da alkışlarla eşlik etti. Programın ilerleyen saatlerinde kızı Nazlı'yı ve Bilginer'in ailesindeki gençleri yanına çağıran Yengi, "Gece boyunca büyüklerin sevdiği parçaları seslendirdik. Biraz da gençler için bir şeyler söyleyelim" diyerek sahne önünde onlarla birlikte oturup birkaç şarkı söyledi. (Ercan AKGÜN)



        DENİZDE KEYİFLİ ANLAR!
        Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, çocuklarıyla birlikte yaz tatili için Çeşme'ye geldi. İki gün üst üste aynı beache giden ikili, güneş ve denizden faydalanıp yorgunluk attı. Abazi, şezlongda oturmayı tercih ederken, sıcağa dayanamayan Sayışman oğlu Efehan'la beraber denize girdi. (Ercan AKGÜN)


        DURU GÜZELLİK!
        Eşi Burak Özçivit ve oğulları ile tekne tatiline çıkan Fahriye Evcen'den yeni pozlar geldi. Son olarak demirledikleri Bodrum Kisebükü'nde objektiflere yakalanan Özçivit ailesi keyifli anlarıyla ilgi odağı olmuştu. Fit hali ile övgüleri toplayan Evcen tekne pozlarına yenilerini ekledi. Evcen, son olarak siyahlar içinde peş peşe paylaşımlar yaptı.



            ALTIN GİBİ GECE!
            Şarkıcı Karsu geçtiğimiz gün Harbiye'de sahne aldı. Murat Acar imzalı altın elbisesiyle göz kamaştıran Karsu, yerli ve yabancı birçok eseri kendine has yorumuyla misafirlerinin beğenisine sundu. Konserin başında piyanosunun başına geçen Karsu, orkestra ekibiyle dinleyicilerine tam bir müzik ziyafeti yaşattı. Sempatik tavırları ve hikayeleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatan Karsu, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

            RENGARENK KONSER!
            Kuruçeşme'de sahne alan Nil Karaibrahimgil ile Boğaz renklendi. Karaibrahimgil, Boğaz'ın kıyısında tam da gecenin ambiyansına uygun şarkısı 'Burası İstanbul' ile sevenlerinin karşısına çıktı. Ünlü modacı Tanju Babacan imzalı dikkat çekici, mini elbisesiyle müzikseverlere seslenen Karaibrahimgil, "Böyle bir kostümü giymek başka bir büyü. Beni periler, masalar diyarına gönderiyor" sözleriyle alkış yağmuruna tutuldu.



            GÖZÜMÜZ KAMAŞTI
            Güzel oyuncu Melis Sezen, güneş banyosu yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sezen fotoğrafını, "Gözümüz kamaşıyor güzelliğinden; güneş" notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun bu kareleri beğeni yağmuruna tutuldu.

                YENİ PROJE YOLDA!
                Ekranların sevilen oyuncusu İsmail Demirci, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Menajeri ile toplantı için buluşan Demirci, çok yakında yeni projesini olduğunu söyledi. Yaz için planları sorulan Demirci, "Bu yaz Bodrum'da bir tatil yaptık. Eşim Hande (Soral) çalışıyor onu ayarlamaya çalışıyoruz, ikinci bir tatil olacak" dedi.



                YOĞUN TEMPO!
                Son günlerde paylaşımları ve klip hazırlıkları ile adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Arkadaşları ile buluşmaya geldiğini belirten Kalaycıoğlu, "Her şey yolunda yeni şarkıya başlıyorum art arda şarkı çıkarmaya devam edeceğim" dedi.

                TÜRKİYE AŞIĞI!
                Tatil için ailesiyle birlikte Antalya'da bulunan Ambrosio, plaj şıklığında, Barbara Palvin ve Nicky Hilton Rothschild gibi birçok yabancı stil ikonunun da favori Türk hazır giyim markalarından olan Nocturne'yi tercih etti. Ambrosio, İp ve boncuk detaylı mayokini tasarımlarıyla birbirinden renkli fotoğraflar çektirdi. 12 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşan Model, beğeni yağmuruna tutuldu.

                    BODRUM'A SIĞMADI!
                    Ajda Pekkan, uzun aradan sonra Bodrum'da hayranlarıyla buluştu. Günler öncesinden tüm biletleri tüketerek kapıda uzun kuyruklar oluşturan Pekkan hayranları, uzun bir aradan sonra ünlü şarkıcıya kavuştu. Eşsiz ve benzersiz sahne performansı yanı sıra yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de kendisini dinlemeye gelen sevenlerin kalbine bir kez daha taht kuran Süperstar, "Bana gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

                    'HIZ KESMİYOR'
                    Buray, yaz konserlerine dur durak bilmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de ardından da Altınoluk'ta sevenleriyle buluşan Buray, kendisini dinlemeye gelen binlerce seveniyle sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Aralıksız konserlerine devam ettiklerini söyleyen Buray, "Yaz aylarında tempomuz daha çok artıyor. Bu durumdan da hiç şikayetçi değilim" dedi.

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                    Haberler Saklambaç Boşandı boşanıyorlar derken oyuncu Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz aşk tazeledi!
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