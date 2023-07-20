Yeni bir dünyayı hayal edenler” sergisi Kalyon Kültür’de yerini aldı!

Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası pek çok sergiye ve farklı konularda atölyelere ev sahipliği yaptık. Kalyon Kültür; Kalyon Vakfı'nın şehre vefa misyonuyla hayata geçirdiği bir sosyal sorumluluk projesidir. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak 'İyilik İçin Sanat Derneği' ile birlikte daha iyi bir dünya kurma hayaline destek veriyoruz. Biliyoruz ki sanat insanlar arasında köprüler kurar, toplumları dönüştürme gücüne sahiptir. Hepimiz bu gezegenin bir parçasıyız, onu korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak öncelikli sorumluluğumuzdur. Sanat herkesin hakkı idealiyle, topluma dokunabilme vizyonumuzla sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz."

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