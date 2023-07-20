Ünlü oyuncu Gül Gölge denizde korku dolu anlar yaşadı: Bunun cezasını çekeceksin!

Gölge, sitenin iskelesinde denize girerken bir tekne ünlü ismin üzerine sürdü. Ardından teknenin sahibi Gölge'ye ağza alınmayacak laflar söyledi.
Başına gelen olayı anlatan ünlü isim, sosyal medya hesabından, "Bugün köpeğimin ve benim üzerime teknesini süren S.F.M. sana karşı tüm yasal haklarımı kullanacağım. Gerekirse İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim. Benim o suyun içinde yaşadığım bir dakikanın hesabını vereceksin. Bu zorbalığın cezasını çekeceksin. Hiçbir şey olmasa bir daha böyle bir şey yapmayacaksın" paylaşımını yaptı.